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Ali Atay ve Haluk Bilginer Yeniden Bir Arada: Güneye Giderken Filmi Geliyor!

Ali Atay ve Haluk Bilginer Yeniden Bir Arada: Güneye Giderken Filmi Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.07.2026 - 10:11 Son Güncelleme: 28.07.2026 - 10:14
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Masum, Nuh Tepesi, Şeref Bey, Sekizinci Aile gibi yapımlarda bir arada gördüğümüz Ali Atay ve Haluk Bilginer'den yeni bir film geliyor. İkili, Güneye Giderken filminde buluşacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Masum, Nuh Tepesi, Şeref Bey ve Sekizinci Aile'de bir arada izlediğimiz Haluk Bilginer ve Ali Atay'dan yeni bir film geliyor.

Masum, Nuh Tepesi, Şeref Bey ve Sekizinci Aile'de bir arada izlediğimiz Haluk Bilginer ve Ali Atay'dan yeni bir film geliyor.

Ali Atay'ın yazıp yöneteceği Güneye Giderken filminin başrollerini Ali Atay ile Haluk Bilginer paylaşacak. 30 Temmuz Perşembe günü sete çıkacak film Prime Video'da izleyici karşısına çıkacak. Temelinde karakterlerin hem fiziksel bir güzergâhta ilerlediği hem de kendi iç dünyalarında derin yolculuklara çıktığı katmanlı bir yol hikayesini konu alacak filmde yol boyunca yaşanan beklenmedik olaylar, karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmeleri ve aralarındaki dinamik ilişki filmin ana çatışmasını oluşturacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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