Halef'ten Sonra Yeni Partneri Belli Olmuştu: Aybüke Pusat'ın Filminin Çekimleri Bitti
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Cemaat baskısıyla ve vesayetiyle büyütülüp evlendirilen Nesrin'in hikayesinin anlatıldığı En Mutlu Günümde filminin çekimleri tamamlandı. Aybüke Pusat'ın hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu filmde ünlü oyuncuya Halil Babür eşlik ediyor.
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Erkan Tunç'un hem senaryosunu üstlenip hem de yönetmen koltuğunda oturacağı En Mutlu Günümde filminin çekimleri tamamlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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