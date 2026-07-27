Halef'ten Sonra Yeni Partneri Belli Olmuştu: Aybüke Pusat'ın Filminin Çekimleri Bitti

Son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde rol alan ve sezon finalinde diziden bir anda ayrılan Aybüke Pusat da filmde rol alıyor. Üstelik Pusat dizinin hem başrol oyunculuğunu yapıyor, hem de yapımını paylaşıyor. Bir cemaatin baskısı ve yönlendirmesiyle iradesi dışında evlendirilen, hayatını çevreleyen yalanları çözmeye çalışan Nesrin ile onunla aynı kaderi paylaşan Ercan'ın hikayesini izleyeceğimiz film şimdiden heyecan uyandırmış durumda. Birbirlerini tanıdıkça yakınlaşan ikili bu yakınlaşmayla birlikte her ikisinin de geçmişinden ve içinde bulundukları cemaatin yalanlardan sıyrılmalarına sebep oluyor. Filmde ayrıca Elit Andaç Çam da rol alıyor.