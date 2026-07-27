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Halef'ten Sonra Yeni Partneri Belli Olmuştu: Aybüke Pusat'ın Filminin Çekimleri Bitti

Halef'ten Sonra Yeni Partneri Belli Olmuştu: Aybüke Pusat'ın Filminin Çekimleri Bitti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.07.2026 - 15:09 Son Güncelleme: 27.07.2026 - 15:10
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Cemaat baskısıyla ve vesayetiyle büyütülüp evlendirilen Nesrin'in hikayesinin anlatıldığı En Mutlu Günümde filminin çekimleri tamamlandı. Aybüke Pusat'ın hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu filmde ünlü oyuncuya Halil Babür eşlik ediyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Erkan Tunç'un hem senaryosunu üstlenip hem de yönetmen koltuğunda oturacağı En Mutlu Günümde filminin çekimleri tamamlandı.

Erkan Tunç'un hem senaryosunu üstlenip hem de yönetmen koltuğunda oturacağı En Mutlu Günümde filminin çekimleri tamamlandı.

Son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde rol alan ve sezon finalinde diziden bir anda ayrılan Aybüke Pusat da filmde rol alıyor. Üstelik Pusat dizinin hem başrol oyunculuğunu yapıyor, hem de yapımını paylaşıyor. Bir cemaatin baskısı ve yönlendirmesiyle iradesi dışında evlendirilen, hayatını çevreleyen yalanları çözmeye çalışan Nesrin ile onunla aynı kaderi paylaşan Ercan'ın hikayesini izleyeceğimiz film şimdiden heyecan uyandırmış durumda. Birbirlerini tanıdıkça yakınlaşan ikili bu yakınlaşmayla birlikte her ikisinin de geçmişinden ve içinde bulundukları cemaatin yalanlardan sıyrılmalarına sebep oluyor. Filmde ayrıca Elit Andaç Çam da rol alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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