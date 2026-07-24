Matt Damon'dan The Odyssey İtirafı! Dublörünün Kadın Olduğunu Açıkladı
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Gişede rekorla açılış yapan The Odyssey, bu kez kamera arkası hikayeleriyle gündemde. Başrol oyuncusu Matt Damon, çekimler sırasında kullanılan dublör tercihiyle ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı.
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The Odyssey, bu kez kamera arkası detaylarıyla gündemde.
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Matt Damon'ın The Odyssey filmindeki dublörünün kadın olduğu ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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