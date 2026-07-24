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Matt Damon'dan The Odyssey İtirafı! Dublörünün Kadın Olduğunu Açıkladı

Matt Damon'dan The Odyssey İtirafı! Dublörünün Kadın Olduğunu Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2026 - 22:13
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Gişede rekorla açılış yapan The Odyssey, bu kez kamera arkası hikayeleriyle gündemde. Başrol oyuncusu Matt Damon, çekimler sırasında kullanılan dublör tercihiyle ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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The Odyssey, bu kez kamera arkası detaylarıyla gündemde.

The Odyssey, bu kez kamera arkası detaylarıyla gündemde.

Christopher Nolan imzalı epik yapımın başrol oyuncusu Matt Damon, konuk olduğu bir podcast programında çekim sürecine dair dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Filmde Antik Yunan destanının efsanevi kahramanı Kral Odysseus karakterini canlandıran Damon, bazı sahnelerde kendisi yerine kadın bir dublörün görev aldığını açıkladı.

Matt Damon'ın The Odyssey filmindeki dublörünün kadın olduğu ortaya çıktı.

Matt Damon'ın The Odyssey filmindeki dublörünün kadın olduğu ortaya çıktı.

Başarılı oyuncu, dublörü Devyn Dalton'un özellikle Laestrygonlularla yapılan savaş sahnelerinde kullanılan 'güç perspektifi' çekimleri için tercih edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Laestrygonlularla güç perspektifi sahnelerini çekerken bir yanda 2,13 metre boyunda dublörler vardı, diğer yanda 1,5 metreden kısa dublörler de getirdiler. Dublörüm bir kadındı. Hayatımda gördüğüm en güçlü kollara sahip bir kadın dublördü. Yemek çadırına geldiğinde onunla ilk kez tanıştım, yanına gidip ona sarıldım ve yaptığı tüm işler için teşekkür ettim.'

Matt Damon'ın açıklamaları, filmin görsel dünyasının oluşturulması için kullanılan çekim tekniklerine dair dikkat çekici ayrıntıları da gözler önüne serdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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