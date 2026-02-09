Serkan Keskin, Onur Ünlü ve Ali Atay, Leyla ile Mecnun'un 15. Yıl Dönümünde 'O Bankta' Bir Araya Geldi
2011 yılında yayın hayatına başlayan Leyla ile Mecnun, gelmiş geçmiş en başarılı yerli dizilerden biri olarak görülüyor. 3 sezonu TRT 1'de olmak üzere toplam 7 sezon süren dizinin ilk izleyici karşısına çıkmasının üzerinden tam 15 yıl geçti. Efsane dizinin yönetmeni Onur Ünlü ile başrolleri Ali Atay ile Serkan Keskin, 15. yıl dönümü için meşhur bankta bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2011 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Leyla ile Mecnun, Türk dizileri arasındaki efsanelerden biri olarak görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leyla ile Mecnun'un 15. yıl dönümünde dizinin yönetmeni Onur Ünlü ile başrolleri Ali Atay ile Serkan Keskin buluştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın