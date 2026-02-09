onedio
Beyaz'la Joker'de İlk 3 Milyon Liralık Ödül Sahibini Buldu!

Beyaz'la Joker'de İlk 3 Milyon Liralık Ödül Sahibini Buldu!

Merve Ersoy - TV Editörü
09.02.2026 - 17:58

Beyazıt Öztürk'ün yıllar sonra döndüğü Kanal D ekranlarında sunduğu Beyaz'la Joker, ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 8 Şubat 2026 Pazar günü yayınlanan bölümde bir ilk gerçekleşti. İlk kez bir yarışmacı, 3 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

Kanal D'de yayınlanan Beyaz'la Joker yarışmasında bir yarışmacı ilk kez 3 milyon TL'lik ödülü kazandı.

Kanal D'de yayınlanan Beyaz'la Joker yarışmasında bir yarışmacı ilk kez 3 milyon TL'lik ödülü kazandı.

Oto tamircisi Serdar Baltacı, Beyaz'la Joker'e katıldığında 'Ya tarih yazarım, ya da tarih beni yazar.' demişti. Baltacı, yarışmada 3 milyonluk ödülü kazanan ilk isim oldu.

İşte Beyaz'la Joker 3 milyonluk soru:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
