2-8 Şubat Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
09.02.2026 - 14:26

2-8 Şubat haftasının en çok izlenen dizileri netleşti. Her hafta benzer tablolar görsek de yeni başlayan dizilerle birlikte liste değişebiliyor. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenenlerinde de ilginç bir tablo yer aldı. Görmeye alışık olduğumuz dizilerin sıralamalara giremediği de oldu, yeni dizilerin reyting savaşı da gözler önüne serildi. Peki ya haftanın en çok izlenen dizileri hangileri? Gelin detaylara geçelim!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir reyting mücadelesi verdi.

İki dizi de sevilerek takip ediliyor. Taşacak Bu Deniz ilk sezonuyla, Uzak Şehir ikinci sezonuyla ekranlara geliyor. Ancak iki dizide de nabızlar bir an olsun düşmüyor. Bu nedenle her hafta reytinglerde şov yapıyorlar. Bu hafta ise iki dizi arasından tüm kategorilerde birinci olan Taşacak Bu Deniz oldu. Peşinden ise Uzak Şehir geldi.

Öte yandan listenin devamında öne çıkan dizi ise henüz ilk bölümleriyle ekranlarda olan ABİ dizisi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı dizi başlar başlamaz reytinglerde kendini kanıtlamıştı. Yeni bölümleriyle de seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başarıyor bu nedenle tüm kategorilerde en çok izlenen 3. diziydi. Listelere girmesiyle birlikte düşüş yaşayan diziler, artık ilk beşte yer alamayanlar da oldu. 

İşte 2-8 Şubat Haftasının En Çok İzlenen Dizileri

Total Sıralaması:

AB Sıralaması:

ABC1 Sıralaması:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Abi

  • Eşref Rüya

  • Güller ve Günahlar

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
