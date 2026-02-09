2-8 Şubat Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
2-8 Şubat haftasının en çok izlenen dizileri netleşti. Her hafta benzer tablolar görsek de yeni başlayan dizilerle birlikte liste değişebiliyor. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenenlerinde de ilginç bir tablo yer aldı. Görmeye alışık olduğumuz dizilerin sıralamalara giremediği de oldu, yeni dizilerin reyting savaşı da gözler önüne serildi. Peki ya haftanın en çok izlenen dizileri hangileri? Gelin detaylara geçelim!
Her hafta olduğu gibi bu hafta da Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir reyting mücadelesi verdi.
Öte yandan listenin devamında öne çıkan dizi ise henüz ilk bölümleriyle ekranlarda olan ABİ dizisi oldu.
