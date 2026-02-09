2-8 Şubat Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

İki dizi de sevilerek takip ediliyor. Taşacak Bu Deniz ilk sezonuyla, Uzak Şehir ikinci sezonuyla ekranlara geliyor. Ancak iki dizide de nabızlar bir an olsun düşmüyor. Bu nedenle her hafta reytinglerde şov yapıyorlar. Bu hafta ise iki dizi arasından tüm kategorilerde birinci olan Taşacak Bu Deniz oldu. Peşinden ise Uzak Şehir geldi.