Burcu Özberk İlk Seti Muhteşem Yüzyıl’da Yaşadıklarını Anlattı
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, İbrahim Selim’in YouTube’da sürdürdüğü “İbrahim Selim’le Bu Gece” programının yeni konuğu oldu. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla dikkat çeken isim, ilk set deneyimi olan Muhteşem Yüzyıl’ın nasıl geçtiğini anlattı. Aras Bulut İynemli’nin yardım ettiğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk projesinde yıldızı parlayan Burcu Özberk, başarılı kariyer yönetimiyle kadın oyuncular arasında ilk akla gelen isimlerden biri olmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın