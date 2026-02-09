onedio
Burcu Özberk İlk Seti Muhteşem Yüzyıl’da Yaşadıklarını Anlattı

Burcu Özberk İlk Seti Muhteşem Yüzyıl'da Yaşadıklarını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.02.2026 - 12:51

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, İbrahim Selim’in YouTube’da sürdürdüğü “İbrahim Selim’le Bu Gece” programının yeni konuğu oldu. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla dikkat çeken isim, ilk set deneyimi olan Muhteşem Yüzyıl’ın nasıl geçtiğini anlattı. Aras Bulut İynemli’nin yardım ettiğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

İlk projesinde yıldızı parlayan Burcu Özberk, başarılı kariyer yönetimiyle kadın oyuncular arasında ilk akla gelen isimlerden biri olmayı başardı.

Bahsettiğimiz üzere ilk projesi Muhteşem Yüzyıl’dı. Ancak asıl ünlendiği projesi Güneşin Kızları olmuştu. Hande Erçel’le ikiz rolünde yer aldığı Güneşin Kızları Kanal D’de yayınlanmış, günümüzün popüler oyuncularının üne kavuşmasındaki önemli işlerden olmuştu. 

Burcu Özberk de Güneşin Kızları’nın ardından birçok projede başrol olarak anlaşma sağlamıştı. Ancak kariyerinde bu noktalara gelmeden önce ilk set deneyimi olan Muhteşem Yüzyıl’da pek de kolay anlar yaşamadığını anlattı. Ünlü oyuncu, henüz hiçbir şey bilmediği için ne yapacağını şaşırdığını ifade etti. 'Aynı sahneyi 3-4 kez tekrar aldılar. Kimse de bir şey söylemiyor, hiçbir şey bilmiyorum. Aras Bulut İynemli 'hareket edebilirsin' demişti.' sözlerini dile getirerek ilk set heyecanı ve gerginliğini tebessümlerle andı.

