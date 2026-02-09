Burcu Özberk İlk Seti Muhteşem Yüzyıl’da Yaşadıklarını Anlattı

Bahsettiğimiz üzere ilk projesi Muhteşem Yüzyıl’dı. Ancak asıl ünlendiği projesi Güneşin Kızları olmuştu. Hande Erçel’le ikiz rolünde yer aldığı Güneşin Kızları Kanal D’de yayınlanmış, günümüzün popüler oyuncularının üne kavuşmasındaki önemli işlerden olmuştu.

Burcu Özberk de Güneşin Kızları’nın ardından birçok projede başrol olarak anlaşma sağlamıştı. Ancak kariyerinde bu noktalara gelmeden önce ilk set deneyimi olan Muhteşem Yüzyıl’da pek de kolay anlar yaşamadığını anlattı. Ünlü oyuncu, henüz hiçbir şey bilmediği için ne yapacağını şaşırdığını ifade etti. 'Aynı sahneyi 3-4 kez tekrar aldılar. Kimse de bir şey söylemiyor, hiçbir şey bilmiyorum. Aras Bulut İynemli 'hareket edebilirsin' demişti.' sözlerini dile getirerek ilk set heyecanı ve gerginliğini tebessümlerle andı.