O Dizi İçin Final Riski Arttı: 8 Şubat Reyting Sonuçları Belli Oldu

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolündeki dizi sezonlardır popülerliğini yitirmiyor. Oranlarda küçük düşüşler yaşasa da yine de pazar gününün birincisiydi.

Teşkilat’ın ardından ise Sahtekarlar dizisi geldi. NOW’da yayınlanan Sahtekarlar dizisi, yeni sezonda başlayıp kendini sevdirmeyi başaranlardan. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolleri paylaştığı Sahtekarlar Total’de 3., AB’de ve ABC1’de ise 2. oldu.

Show TV’nin Rüya Gibi dizisi ise birkaç haftadır final riskiyle karşı karşıya. Dizi başarılı oyuncularla dolu bir kadroya sahip olsa da reytinglerde istediği karşılığı alamıyor. 13 bölümlük anlaşması olan dizi bu hafta yeni bölümüyle Total grubunda ilk 10’a giremedi ve 12. oldu. Final kararı için son bölümlerinin reytingleri oldukça önemliydi. Bakalım dizinin seyri nasıl olacak?