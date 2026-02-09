onedio
O Dizi İçin Final Riski Arttı: 8 Şubat Reyting Sonuçları Belli Oldu

O Dizi İçin Final Riski Arttı: 8 Şubat Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.02.2026 - 11:04

8 Şubat Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Her pazar günü olduğu gibi o dizi zirveye oturdu. Final riski yaşayan bir dizi ise ilk 10’a giremedi. Teşkilat, Rüya Gibi ve Sahtekarlar yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Peki ya zirvedeki yapım hangisiydi, ilk 10’u göremeyen yapım hangisiydi? Gelin 8 Şubat Pazar gününün sonuçlarına birlikte bakalım!

Bir pazar klasiği olarak TRT 1'in Teşkilat dizisi tüm kategorilerde birinci oldu.

Bir pazar klasiği olarak TRT 1’in Teşkilat dizisi tüm kategorilerde birinci oldu.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolündeki dizi sezonlardır popülerliğini yitirmiyor. Oranlarda küçük düşüşler yaşasa da yine de pazar gününün birincisiydi. 

Teşkilat’ın ardından ise Sahtekarlar dizisi geldi. NOW’da yayınlanan Sahtekarlar dizisi, yeni sezonda başlayıp kendini sevdirmeyi başaranlardan. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolleri paylaştığı Sahtekarlar Total’de 3., AB’de ve ABC1’de ise 2. oldu. 

Show TV’nin Rüya Gibi dizisi ise birkaç haftadır final riskiyle karşı karşıya. Dizi başarılı oyuncularla dolu bir kadroya sahip olsa da reytinglerde istediği karşılığı alamıyor. 13 bölümlük anlaşması olan dizi bu hafta yeni bölümüyle Total grubunda ilk 10’a giremedi ve 12. oldu. Final kararı için son bölümlerinin reytingleri oldukça önemliydi. Bakalım dizinin seyri nasıl olacak?

İşte 8 Şubat Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Şubat Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Şubat Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Şubat Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Şubat Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Şubat Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
