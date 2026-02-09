Rüya Gibi Dizisinde Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti

Show TV ekranlarının güçlü yapımlarından Rüya Gibi’de beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizide önemli bir karakteri canlandıran Celil Nalçakan, projenin yeni bölümlerinde yer almayacak. Dizinin senaryosunda bu ayrılığın nasıl yer alacağı merakla bekleniyor. Yapım ekibinden resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da ayrılık dedikoduları dizinin takipçileri tarafından yakından takip edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş