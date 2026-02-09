Rüya Gibi Dizisinde Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti
Show TV ekranlarının güçlü yapımlarından Rüya Gibi’de beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizide önemli bir karakteri canlandıran Celil Nalçakan, projenin yeni bölümlerinde yer almayacak. Dizinin senaryosunda bu ayrılığın nasıl yer alacağı merakla bekleniyor. Yapım ekibinden resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da ayrılık dedikoduları dizinin takipçileri tarafından yakından takip edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi, iddialı bir sezon açılışı yapsa da şimdilerde final riski yaşıyor.
Celil Nalçakan Rüya Gibi’ye veda ediyor.
