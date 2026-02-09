onedio
Rüya Gibi Dizisinde Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.02.2026 - 09:01

Show TV ekranlarının güçlü yapımlarından Rüya Gibi’de beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizide önemli bir karakteri canlandıran Celil Nalçakan, projenin yeni bölümlerinde yer almayacak. Dizinin senaryosunda bu ayrılığın nasıl yer alacağı merakla bekleniyor. Yapım ekibinden resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da ayrılık dedikoduları dizinin takipçileri tarafından yakından takip edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi, iddialı bir sezon açılışı yapsa da şimdilerde final riski yaşıyor.

Uğur Güneş, Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başlıca rolleri paylaştığı dizi reytinglerde istediği yükselişi bir türlü yakalayamıyor. Hikaye ilgi çekici olsa da X’te gelen yorumlar dizide kaos olmaması nedeniyle reyting almadığı yönünde. Şimdiyse final haberleri bir yana kadrodan bir oyuncunun ayrılacağına dair iddialar yayıldı.

Celil Nalçakan Rüya Gibi’ye veda ediyor.

Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan karakterinin kocasını canlandıran Celil Nalçakan, görece kötü bir role hayat veriyordu. Oyunculuğu konusunda beğenileri toplayan Nalçakan aynı zamanda başlıca rollerden birindeydi. Ancak Birsen Altuntaş dün akşam yayınlanan bölümle diziden ayrıldığını açıkladı. 

Dizinin final yapıp yapmayacağı ise dünkü bölümün reytingleri açıklanınca bir kez daha masaya yatırılacak.

