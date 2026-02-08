Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasının bu haftaki seyri, yine X kullanıcılarının kıvrak zekasıyla şekillendi. En derin dram sahnelerinden, insanı düşüncelere sevk eden diyaloglara ve ekranın en sıra dışı anlarına kadar hiçbir detay sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Tabii her bir sahne mizah süzgecinden geçirilerek okuyuculara servis edildi. Bakalım bu hafta TV dünyasıyla ilgili nelere gülmüşüz?
Bol kahkahalar!
1. Aspiratör ışığı eksik bir tek!
2. Ne anladık bu başarıdan ya!
3. Bir de battaniye mis!
4. Oruç'la yaş hesabı yaptıkları bölüm aklıma geldi.
5. O sırada miyop olan ben :(
6. Evet bu neden yok sayın yetkililer?
7. İso'nun bebekliği:
8. Allah vermiş iki göz işte.
9. O sezon kahkaha bombardımanıydı adeta...
10. Elsa'dır bizim için.
11. Ve erken final maalesef :(
12. Lise kaosu özlendin...
13. En azından Fadime'sinin karşısında havasını attı deriz.
14. Bugün Deniz Baysal'ın haftanın komik tweetlerinde olacağını düşünerek uyanmamıştım.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
