Rakibi Tüm Kategorilerde Düştü: 7 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
7 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı'nın rekabeti bu hafta da sürdü. Güller ve Günahlar, sezon başı devraldığı zirveyi kimseye bırakmadı. Bakalım, cumartesi gününün reyting sonuçları ne olmuş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar zirvedeki yerini koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güldür Güldür Show'un özeti, AB'de yeni bölümden çok izlendi.
7 Şubat Cumartesi Reyting Sıralaması
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın