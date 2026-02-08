onedio
Rakibi Tüm Kategorilerde Düştü: 7 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.02.2026 - 12:05

7 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı'nın rekabeti bu hafta da sürdü. Güller ve Günahlar, sezon başı devraldığı zirveyi kimseye bırakmadı. Bakalım, cumartesi gününün reyting sonuçları ne olmuş?

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar zirvedeki yerini koruyor.

Sezon başından bu yana artan bir ivmeyle reyting zirvesini ele geçiren Güller ve Günahlar, bu cumartesi de yerini aldı. Rakibi Gönül Dağı ise tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

Güldür Güldür Show'un özeti, AB'de yeni bölümden çok izlendi.

NOW TV'de yayınlanan Çifte Milyon ise hiçbir kategoride ilk 10'da yer alamadı. 

TOTAL reyting sonuçları

1.Güller ve Günahlar (Rtg:9.22)

2.Gönül Dağı (Rtg:6.43)

AB reyting sonuçları

1.Güller ve Günahlar (Rtg:6.53)

2.Gönül Dağı (Rtg:4.22)

ABC reyting sonuçları

1.Güller ve Günahlar (Rtg:7.96)

2.Gönül Dağı (Rtg:5.36)

7 Şubat Cumartesi Reyting Sıralaması

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
