Taşacak Bu Deniz'in Kurgucusu, Dizide Yaşanacaklarla İlgili Paylaşımıyla Heyecanlandırdı
TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'de olayların çözülmesini bekleyen fandom sosyal medyayı etkisi altına almış durumda. Şerif'in Adil'in silahını saklaması ve silahın bir türlü bulunamaması izleyiciye sinir krizleri yaşatırken bir izleyicinin yaptığı yoruma kurgucu Emrullah Hekim'den heyecanlandıran bir cevap geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT1'in yeni efsanesi Taşacak Bu Deniz, reytingleri altüst etmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir izleyici, yeni bölümün ilk fragmanının ardından sitemini dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın