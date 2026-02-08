onedio
Taşacak Bu Deniz'in Kurgucusu, Dizide Yaşanacaklarla İlgili Paylaşımıyla Heyecanlandırdı

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.02.2026 - 14:13

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'de olayların çözülmesini bekleyen fandom sosyal medyayı etkisi altına almış durumda. Şerif'in Adil'in silahını saklaması ve silahın bir türlü bulunamaması izleyiciye sinir krizleri yaşatırken bir izleyicinin yaptığı yoruma kurgucu Emrullah Hekim'den heyecanlandıran bir cevap geldi.

TRT1'in yeni efsanesi Taşacak Bu Deniz, reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Dizide gerçekler bir türlü açığa çıkmadığı için izleyici ekran başında sinirden deliye dönüyor. Hem Eleni'yle ilgili sır açığa çıkmıyor, hem de Şerif'in çaldığı silah ortaya çıkmadığı için Esme bir türlü boşanamıyor.

Bir izleyici, yeni bölümün ilk fragmanının ardından sitemini dile getirdi.

Emrullah Hekim ise bu yorumu es geçmedi ve ikinci fragmanı çok seveceğini söyledi. Pazartesi akşamı yayınlanması beklenen fragman bize neler gösterecek bilemiyoruz ama şimdiden merak içerisindeyiz.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
