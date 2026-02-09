NOW TV’nin Yeni Dizisi İçin Erteleme Kararı Verildi
2025-2026 sezonu dizi sektörü için hiç olmadığı kadar iptal ve erteleme kararına ev sahipliği yaptı. Artan maliyetler nedeniyle birçok projenin rafa kalktığına şahit olduk. Onlardan biri de Ömür Usta dizisi oldu. Birsen Altuntaş dizi hakkında erteleme kararı verileceğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ömür Usta dizisi duyurulduğunda ilk olarak Nurgül Yeşilçay’ın kadrosunda olduğu açıklanmıştı.
Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturacağı projede Gonca Vuslateri ve Pınar Çağlar Gençtürk de vardı.
