onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW TV’nin Yeni Dizisi İçin Erteleme Kararı Verildi

NOW TV’nin Yeni Dizisi İçin Erteleme Kararı Verildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.02.2026 - 10:22

2025-2026 sezonu dizi sektörü için hiç olmadığı kadar iptal ve erteleme kararına ev sahipliği yaptı. Artan maliyetler nedeniyle birçok projenin rafa kalktığına şahit olduk. Onlardan biri de Ömür Usta dizisi oldu. Birsen Altuntaş dizi hakkında erteleme kararı verileceğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ömür Usta dizisi duyurulduğunda ilk olarak Nurgül Yeşilçay’ın kadrosunda olduğu açıklanmıştı.

Ömür Usta dizisi duyurulduğunda ilk olarak Nurgül Yeşilçay’ın kadrosunda olduğu açıklanmıştı.

Ardından ise dizi için oyuncu seçmeleri hassasiyetle yürütülmüş, Nurgül Yeşilçay’ın kızı rolü de Cemre Arda’ya verilmişti. Proje kanal olarak da NOW ile anlaşmıştı. Bir süredir diziye dair sessizlik devam ediyordu ki izleyiciler tarafından tahmin edilen ihtimal olan erteleme kararı Birsen Altuntaş tarafından açıklandı.

Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturacağı projede Gonca Vuslateri ve Pınar Çağlar Gençtürk de vardı.

Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturacağı projede Gonca Vuslateri ve Pınar Çağlar Gençtürk de vardı.

Dizi iddialı bir duyuruyla açıklansa da bir türlü hazırlıklara başlanmaması iptal edildiği söylentilerini de artırmıştı. Birsen Altuntaş da yeni yazısında konuya değindi. Hilal Saral’ın dijital için yeni bir dizi çekeceğini, böylelikle Ömür Usta’nın da eylül ayına ertelendiğinin açıklanacağını aktardı. Eylül ayında kesin olarak çekileceğine dair de bir garanti yok. Artan maliyetler ve bütçeler dizilerin seyrini bir süre daha belirlemeye devam edecek gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın