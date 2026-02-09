NOW TV’nin Yeni Dizisi İçin Erteleme Kararı Verildi

Dizi iddialı bir duyuruyla açıklansa da bir türlü hazırlıklara başlanmaması iptal edildiği söylentilerini de artırmıştı. Birsen Altuntaş da yeni yazısında konuya değindi. Hilal Saral’ın dijital için yeni bir dizi çekeceğini, böylelikle Ömür Usta’nın da eylül ayına ertelendiğinin açıklanacağını aktardı. Eylül ayında kesin olarak çekileceğine dair de bir garanti yok. Artan maliyetler ve bütçeler dizilerin seyrini bir süre daha belirlemeye devam edecek gibi görünüyor.