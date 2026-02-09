Didem Arslan'la Vazgeçme'ye Dolandırıldığı İddiasıyla Katılan Nazan'ın Yüzündeki Dövmeler Dikkat Çekti!

Evli olduğu öğrenilen Burhan adlı kişinin Nazan'dan borç para ve altın aldığı, evini satması için baskı yaptığı iddia edildi. Nazan, Burhan'la sadece arkadaş olduklarını, Burhan'ın kendisini çok acındırdığını ancak eşinden ayrılacağına dair vurgu yaptığını belirtti. Yayına katılan Burhan iddiaları yalanladı. Yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan'a konu dışında bir de dövmelerinin anlamı soruldu. Nazan, dövmelerinin bir anlamı olmadığını ve eski hayatına tövbe ettiğini dile getirdi.