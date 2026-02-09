Didem Arslan'la Vazgeçme'ye Dolandırıldığı İddiasıyla Katılan Nazan'ın Yüzündeki Dövmeler Dikkat Çekti!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme'de Nazan isimli kadın dolandırıldığı iddiasıyla programa katıldı. Evlilik vaadiyle kandırıldığını dile getiren Nazan, yüzündeki dövmelerle dikkat çekti. Nazan, eski hayatına tövbe ettiğini dile getirdi.
Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan Nazan isimli kadın, TikTok'tan tanıştığı adam tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve dolandırıldığını iddia etti.
Nazan'ın Burhan'la ilgili iddialarını buradan izleyebilirsiniz:
