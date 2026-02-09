onedio
Didem Arslan'la Vazgeçme'ye Dolandırıldığı İddiasıyla Katılan Nazan'ın Yüzündeki Dövmeler Dikkat Çekti!

Show tv
Merve Ersoy - TV Editörü
09.02.2026 - 18:40

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme'de Nazan isimli kadın dolandırıldığı iddiasıyla programa katıldı. Evlilik vaadiyle kandırıldığını dile getiren Nazan, yüzündeki dövmelerle dikkat çekti. Nazan, eski hayatına tövbe ettiğini dile getirdi.

Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan Nazan isimli kadın, TikTok'tan tanıştığı adam tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve dolandırıldığını iddia etti.

Evli olduğu öğrenilen Burhan adlı kişinin Nazan'dan borç para ve altın aldığı, evini satması için baskı yaptığı iddia edildi. Nazan, Burhan'la sadece arkadaş olduklarını, Burhan'ın kendisini çok acındırdığını ancak eşinden ayrılacağına dair vurgu yaptığını belirtti. Yayına katılan Burhan iddiaları yalanladı. Yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan'a konu dışında bir de dövmelerinin anlamı soruldu. Nazan, dövmelerinin bir anlamı olmadığını ve eski hayatına tövbe ettiğini dile getirdi.

Nazan'ın Burhan'la ilgili iddialarını buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
