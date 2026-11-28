Adem'in anlattığına göre yakınları cenazesini teslim almak için geldiklerinde vücudunun hâlâ sıcak olduğunu fark etmiş. Bunun üzerine çağrılan doktor, Adem'in kalbinin attığını tespit etmiş.

O sırada yaşananlardan habersiz olduğunu söyleyen yarışmacı, hemen sıcak bir odaya alındığını ve üzerine battaniyeler örtüldüğünü anlattı.

Adem, bilincini yeniden kazandığı anları şu sözlerle anlattı:

'Üstüme 4-5 battaniye... Bir kalktım, üstümde bu kadar battaniye var. Ha, millet ağlıyor ama.'

Tedavisinin ardından evine döndüğünü söyleyen Adem, daha sonra bir de trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Yarışmacının yaşadıklarını şaşkınlıkla dinleyen Zuhal Topal ise 'Vallahi çok geçmiş olsun.' dedi.