Ölüm Saati Bile Kaydedilmiş! Yemekteyiz Yarışmacısı Adem'in Film Gibi Hikâyesi Şaşırttı
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TV8 ekranlarında yayımlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu kez yemekler değil, yarışmacılardan birinin hayat hikâyesi dikkat çekti. Geçmişte elektrik akımına kapıldığını anlatan Adem Öztürk, hayatını kaybettiği düşünülerek morga kaldırıldığını söyledi. Üstelik genç yarışmacının anlattığına göre hastane kayıtlarına ölüm saati bile işlenmiş. Adem'in başından geçenleri dinleyen Zuhal Topal ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Yemekteyiz yarışmacısı Adem Öztürk'ün anlattıkları adeta bir film senaryosunu andırıyordu.
Cenazesini yıkamaya geldiklerinde hayatta olduğunu fark etmişler!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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