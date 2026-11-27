NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, düşen reytinglerin ardından 6 Kasım'da final kararı almış ve 19 Kasım Perşembe günü final yapmıştı. Dizide rol alan Veda Yurtsever, Üç Kız Kardeş ve Kırgın Çiçekler gibi yapımlardaki rolleriyle de tanınıyor. Yurtsever, Halef'in sona ermesinin ardından yeni projesini belirledi ve Kaderin Cilvesi kadrosuna katıldı.