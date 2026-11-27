Final Yapan Halef Dizisi Oyuncusu Kaderin Cilvesi Kadrosuna Katıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Final yapan Halef dizisinin oyuncusu, Neslihan Atagül'ün ekranlara dönüş dizisi Kaderin Cilvesi'nin kadrosuna katıldı. Ay Yapım imzalı dizide Veda Yurtsever, Kadriye karakterini canlandıracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Veda Yurtsever, Halef'in final yapmasının ardından Kaderin Cilvesi'ne katıldı.
Yurtsever, Kaderin Cilvesi'nde Kadriye'yi canlandıracak.
Kaderin Cilvesi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı eserinden uyarlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın