Deha'nın İskender'iydi: Neslihan Atagül'ün Dönüş Dizisi Kaderin Cilvesi'ne Usta Bir İsim Daha Katıldı!
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Neslihan Atagül'ün üç yıllık aranın ardından setlere döneceği Kaderin Cilvesi'nde kadro her geçen gün biraz daha genişliyor. Ay Yapım imzalı projeye bu kez Türk sinemasının ve televizyonunun en tanıdık yüzlerinden biri dahil oldu. Usta oyuncunun dizide kime hayat vereceği de ortaya çıktı ve rolü, hikâyenin tam kalbindeki aileye uzanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Uğur Polat, Deha'daki İskender rolünün ardından yeni dizisi Kaderin Cilvesi ile ekranlara dönüyor.
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Uğur Polat, Kaderin Cilvesi'nde Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı taksici Adem'in babası Salah olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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