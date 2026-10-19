article/comments
article/share
Haberler
TV
Deha'nın İskender'iydi: Neslihan Atagül'ün Dönüş Dizisi Kaderin Cilvesi'ne Usta Bir İsim Daha Katıldı!

Deha'nın İskender'iydi: Neslihan Atagül'ün Dönüş Dizisi Kaderin Cilvesi'ne Usta Bir İsim Daha Katıldı!

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 22:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Neslihan Atagül'ün üç yıllık aranın ardından setlere döneceği Kaderin Cilvesi'nde kadro her geçen gün biraz daha genişliyor. Ay Yapım imzalı projeye bu kez Türk sinemasının ve televizyonunun en tanıdık yüzlerinden biri dahil oldu. Usta oyuncunun dizide kime hayat vereceği de ortaya çıktı ve rolü, hikâyenin tam kalbindeki aileye uzanıyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uğur Polat, Deha'daki İskender rolünün ardından yeni dizisi Kaderin Cilvesi ile ekranlara dönüyor.

Uğur Polat, Deha'daki İskender rolünün ardından yeni dizisi Kaderin Cilvesi ile ekranlara dönüyor.

Kaderin Cilvesi'ne katılan sürpriz isim, usta oyuncu Uğur Polat. 1961 İstanbul doğumlu, yani 65 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk yıllarını Devlet Tiyatroları'nda geçirdi ve 16 yıl boyunca 30'a yakın oyunda sahneye çıktı. Sinemaya 1988'de Sis filmiyle adım attı, 1990 yapımı Bütün Kapılar Kapalıydı ise kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Devrim Arabaları ve Vali'den Yargı'ya uzanan 60'ı aşkın film ve dizide rol aldı.

Uğur Polat dizileri arasında son dönemin öne çıkan işi ise Show TV'de yayınlanan Deha'ydı. Aras Bulut İynemli ile Ahsen Eroğlu'nun başrolleri paylaştığı dizide İskender karakterine hayat veren Polat, hikâyenin en sert karakterlerinden birini canlandırmıştı. İşin ilginç yanı, Deha da tıpkı Kaderin Cilvesi gibi Ay Yapım imzası taşıyordu. Yani usta oyuncu tanıdık bir ekiple yeniden yola çıkıyor, üstelik bu kez aynı projede Kara Sevda'nın Nihan'ı Neslihan Atagül de var.

Uğur Polat, Kaderin Cilvesi'nde Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı taksici Adem'in babası Salah olacak.

Uğur Polat, Kaderin Cilvesi'nde Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı taksici Adem'in babası Salah olacak.

Asıl sürpriz rolde saklı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uğur Polat, dizide Salah karakterine hayat verecek. Salah, Halit Özgür Sarı'nın oynadığı taksici Adem'in babası. Diriliş Ertuğrul, Şampiyon ve Kardeşlerim'den tanıdığımız Sarı, dizinin erkek başrolünde. Böylece Polat, hikâyenin erkek başrolüyle aynı evin içinde, ekranda baba-oğul olarak boy gösterecek.

Neslihan Atagül'ün pavyon dansçısı Peri'yi oynayacağı dizide hikâye, geçmişinin yükünü sırtında taşıyan bir kadının kaderine kafa tutmasını anlatıyor. Kamera arkasında yönetmen Nadim Güç var; senaryoyu ise Emmy ödüllü Kara Sevda'nın yazarları Özlem Yılmaz ve Anıl Eke kaleme alıyor. Kadro peş peşe şekillense de en çok merak edilen soru hâlâ yanıtsız: Kaderin Cilvesi hangi kanalda yayınlanacak? Birsen Altuntaş'ın geçen hafta aktardığına göre kanallarla görüşmeler sürüyor ve atv de ihtimaller arasında. Senaryonun ilk dört bölümü yazılmış durumda, ancak dizinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın