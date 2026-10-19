Deha'nın İskender'iydi: Neslihan Atagül'ün Dönüş Dizisi Kaderin Cilvesi'ne Usta Bir İsim Daha Katıldı!

Kaderin Cilvesi'ne katılan sürpriz isim, usta oyuncu Uğur Polat. 1961 İstanbul doğumlu, yani 65 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk yıllarını Devlet Tiyatroları'nda geçirdi ve 16 yıl boyunca 30'a yakın oyunda sahneye çıktı. Sinemaya 1988'de Sis filmiyle adım attı, 1990 yapımı Bütün Kapılar Kapalıydı ise kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Devrim Arabaları ve Vali'den Yargı'ya uzanan 60'ı aşkın film ve dizide rol aldı.

Uğur Polat dizileri arasında son dönemin öne çıkan işi ise Show TV'de yayınlanan Deha'ydı. Aras Bulut İynemli ile Ahsen Eroğlu'nun başrolleri paylaştığı dizide İskender karakterine hayat veren Polat, hikâyenin en sert karakterlerinden birini canlandırmıştı. İşin ilginç yanı, Deha da tıpkı Kaderin Cilvesi gibi Ay Yapım imzası taşıyordu. Yani usta oyuncu tanıdık bir ekiple yeniden yola çıkıyor, üstelik bu kez aynı projede Kara Sevda'nın Nihan'ı Neslihan Atagül de var.