Hastalığı halka ancak ölümünden sonra duyuruldu, Daily Mirror da iki gün sonra bundan açıkça söz etti. Kraliçe Mary günlüğüne haberin büyük bir şok olduğunu, ama oğlunun huzursuz ruhu için ölümün bir kurtuluş gibi geldiğini not etti. Ağabeyi Edward'ın tepkisi bambaşkaydı. Metresi Freda Dudley Ward'a yazdığı ve 2015'te açık artırmaya çıkan mektupta kardeşinin ölümünü bir rahatlama olarak anlattı, annesine yazdığı başka bir mektup için de sonradan özür diledi. John, Sandringham'daki St Mary Magdalene Kilisesi'nin mezarlığına gömüldü. Hikâyesi 1998'de bulunan aile fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi, 2003'te de Stephen Poliakoff'un The Lost Prince dizisine konu oldu.