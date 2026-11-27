İngiliz Kraliyetinin "Kayıp Prensi" John: 13 Yıllık Hayatı Gerçekten Halktan Saklandı mı?
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Prens John yalnızca 13 yıl yaşadı ve son yıllarını Sandringham arazisindeki bir çiftlik evinde geçirdi. Kraliyet ailesinin onu halktan sakladığı yıllardır anlatılır. Oysa çocukken fotoğrafları kartpostallarda satılıyordu.
1. John, 12 Temmuz 1905'te dönemin Galler Prensi George ile eşi Mary'nin altıncı ve son çocuğu olarak doğdu.
2. İlk epilepsi nöbetini 4 yaşında geçirdi.
3. Çocukluğunda gizli değildi: Fotoğrafları kartpostallarda satılıyordu.
4. Nöbetler 1916'da ağırlaşınca Wood Farm'a taşındı.
5. 18 Ocak 1919'da, ağır bir nöbetin ardından uykusunda hayatını kaybetti.
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