Bir Zamanlar Dünyanın En Zengin Yerlerinden Biriydi: Şimdi Kumların Altında Unutuldu
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Namibya'nın güneyindeki Namib Çölü'nde bulunan Kolmanskop, bir zamanlar dünyanın en zengin yerleşimlerinden biriydi. Bugün ise kum tepelerinin arasında kalmış bir hayalet kasaba görünümünde. Peki çölün ortasındaki bu servet kenti nasıl boşaldı?
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Her şey 1908'de bir demiryolu işçisinin rayların kenarında bulduğu taşın elmas çıkmasıyla başladı.
Çölün ortasında tiyatrosu, balo salonu ve tramvay hattı olan Avrupa standartlarında bir yerleşim kuruldu.
Rezervler tükenince kasaba 1956'da tamamen boşaldı ve bugün kumların içinde bir açık hava müzesine dönüştü.
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