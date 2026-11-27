Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra aşırı madencilik yüzünden elmas rezervleri azalmaya başladı. 1928'de daha güneydeki Oranjemund çevresinde çok daha zengin yataklar bulununca Kolmanskop önemini yitirdi. 1956'da son sakinler de ayrılınca kasaba tamamen boşaldı.

Kapıları açık bırakılan ve bakımsız kalan Alman mimarisi tarzındaki binalar, yıllar içinde rüzgarın taşıdığı tonlarca çöl kumuyla doldu. Bugün 'Yasak Bölge' anlamına gelen Sperrgebiet elmas koruma sahası sınırları içinde kalan kasaba, özel izinle gezilebilen bir açık hava müzesi ve bazı uluslararası sinema yapımlarına ev sahipliği yapıyor.