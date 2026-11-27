İtalya'da sanat öğrencisiyken keşfedilen Veruschka, Paris'te Eileen Ford'la tanıştıktan sonra New York'a taşındı. Boyu 1,80'in üzerindeydi. Geniş alnı, heykelsi elmacık kemikleri ve uzun uzuvlarıyla dönemin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu. Amerikan Vogue'un kapağına 13 kez çıktı. David Bailey, Irving Penn, Steven Meisel, Francesco Scavullo ve Peter Beard gibi ünlü fotoğrafçılarla çalıştı, YSL, Helmut Lang ve Paco Rabanne gibi modaevleri için poz verdi. Veruschka'nın birçok çarpıcı görüntüsünü yaratan İtalyan fotoğrafçı Franco Rubartelli, aynı zamanda dokuz yıl boyunca onun sevgilisi oldu. Veruschka, son yıllarda da birkaç kez modelliğe döndü. 2018'de Acne Studios için çalıştı.