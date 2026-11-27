Efsane Manken Veruschka 87 Yaşında Hayatını Kaybetti
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1960'ların ve 70'lerin efsane mankenlerinden Veruschka, 87 yaşında hayatını kaybetti. Richard Avedon'un en ikonik görüntülerinden birçoğuna ilham veren Veruschka'nın ölümü Alman basını tarafından doğrulandı. Michelangelo Antonioni'nin Blow-Up filminde de yer alan manken, 13 kez Amerikan Vogue kapağında görülmüştü.
Kaynak: Variety
Veruschka, bir Alman aristokrat ailesinin kızı olarak dünyaya geldi.
Veruschka, sanat öğrencisiyken keşfedilip mankenliğe başladı.
Veruschka, Blow-Up'tan Casino Royale'e sinemada da yer aldı.
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