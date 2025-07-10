Şile Belediyesi'ne Yapılan Operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile bazı belediye görevlilerinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Bir operasyon da Şile Belediyesi'ne yapıldı.
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Başkan gözaltına alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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