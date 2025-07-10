onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şile Belediyesi'ne Yapılan Operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı

Şile Belediyesi'ne Yapılan Operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 08:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile bazı belediye görevlilerinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir operasyon da Şile Belediyesi'ne yapıldı.

Bir operasyon da Şile Belediyesi'ne yapıldı.

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan operasyon dalgasında bu sabah Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. 

1994'ten sonra CHP'nin ilk kez kazandığı belediyeye yapılan operasyonda gözaltılar yapıldı.

Başkan gözaltına alındı.

Başkan gözaltına alındı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve yakınındaki bazı bürokratlar da yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
15
6
5
3
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın