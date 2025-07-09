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Meteoroloji Uzmanından Güzel Haber: Yarından İtibaren Sıcaklıklar Düşecek!

Meteoroloji Uzmanından Güzel Haber: Yarından İtibaren Sıcaklıklar Düşecek!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 16:42

İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimiz 9 Temmuz Çarşamba günü resmen kavruldu. Yer yer asfalt sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu İstanbul için uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Özellikle yaşlılar ve çocuklar sıcak havaya karşı uyarılırken sevindiren haber ise Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten geldi. Tek, havaların ne zaman serinleyeceğini açıkladı.

Peki havalar ne zaman serinleyecek? Sıcak hava devam edecek mi?

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Resmen kavrulduk!

Resmen kavrulduk!

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji'den 5-9 Temmuz tarihleri için uyarılar gelmişti. 9 Temmuz'da Türkiye'de sıcaklık rekorları kırıldı ve 2025'in en sıcak günü yaşandı. Halk Sağlığı Genel Müdürü vatandaşları uyarmış, sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken kritik noktaları aktarmıştı.

Yapılan uyarılara göre çay kahve tüketimini azaltmak, bol bol su içmek, belli saatler arasında dışarıya çıkmamak gerekiyor.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz;

Sevindiren haber Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'ten geldi.

Sevindiren haber Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'ten geldi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan isim, 'Yarından itibaren kuzeyden gelen serin bir hava var. Öncelikle Marmara'da etkisini gösterecek. İstanbul'la birlikte sıcaklık yerleri biraz daha yaz değerlerimize, mevsim normalleri değerlerimize biraz daha yaklaşmış olacak.' dedi. 

Tek'in açıklamalarına göre İstanbul'da yarından itibaren hava serinleyecek. Ayrıca İstanbulluları bir de yağmur müjdesi bekliyor. 

'Bu serin hava ile birlikte Marmara'nın doğusunda yağış var. İstanbul içinde bir hafif yağmur ihtimali gözüküyor. Yarın bu serin hava iki üç gün boyunca üzerinizde kalacak'

Havalar serinleyecek fakat 15 Temmuz'dan sonra yine bir artış yaşanacak.

Havalar serinleyecek fakat 15 Temmuz'dan sonra yine bir artış yaşanacak.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre 10 Temmuz Perşembe günü beklenen sıcaklıklar görseldeki gibidir. İlerleyen günlerde ise sıcaklığın yeniden artması bekleniyor.

Tek'in açıklamalarına göre, 15 Temmuz'dan sonra bir sıcak hava dalgası daha gelecek: “Ayın 15'ine kadar bu şekilde devam eden bir hava var. Yani kuzeyde biraz daha mevsim normallerine inmiş. Güney bölgelerde yine sıcaklıkların devam ettiği bir hava var ama ayın 15'inden sonra üç dört gün boyunca bu yağışları görüyor olacağız. Ama temmuzun son periyodunda da yine bir sıcak hava dalgası uzun vadede gözüküyor.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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