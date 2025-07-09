Meteoroloji Uzmanından Güzel Haber: Yarından İtibaren Sıcaklıklar Düşecek!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre 10 Temmuz Perşembe günü beklenen sıcaklıklar görseldeki gibidir. İlerleyen günlerde ise sıcaklığın yeniden artması bekleniyor.

Tek'in açıklamalarına göre, 15 Temmuz'dan sonra bir sıcak hava dalgası daha gelecek: “Ayın 15'ine kadar bu şekilde devam eden bir hava var. Yani kuzeyde biraz daha mevsim normallerine inmiş. Güney bölgelerde yine sıcaklıkların devam ettiği bir hava var ama ayın 15'inden sonra üç dört gün boyunca bu yağışları görüyor olacağız. Ama temmuzun son periyodunda da yine bir sıcak hava dalgası uzun vadede gözüküyor.'