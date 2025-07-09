Meteoroloji Uzmanından Güzel Haber: Yarından İtibaren Sıcaklıklar Düşecek!
İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimiz 9 Temmuz Çarşamba günü resmen kavruldu. Yer yer asfalt sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu İstanbul için uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Özellikle yaşlılar ve çocuklar sıcak havaya karşı uyarılırken sevindiren haber ise Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten geldi. Tek, havaların ne zaman serinleyeceğini açıkladı.
Peki havalar ne zaman serinleyecek? Sıcak hava devam edecek mi?
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Resmen kavrulduk!
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Sevindiren haber Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'ten geldi.
Havalar serinleyecek fakat 15 Temmuz'dan sonra yine bir artış yaşanacak.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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