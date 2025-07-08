Yarına Dikkat: Halk Sağlığı Genel Müdürü Uyardı, Türkiye Sıcaklarla Kavrulacak!
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseldi. Özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesi, yüksek sıcaklıkların etkisi altında kaldı. 7 Temmuz Pazartesi'den itibaren yükselen hava sıcaklıkları, etkisini artırarak devam edecek. Bu hafta içerisinde tüm Türkiye'de sıcak hava etkili olacak. Halk Sağlığı Genel Müdürü vatandaşları uyardı, en yüksek sıcaklıkların hissedileceği şehirler belli oldu.
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Türkiye yarın yanacak!
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İstanbul'da asfalt sıcaklığı 50 dereceye kadar yükselecek.
Halk Sağlığı Genel Müdürü'nden vatandaşlara uyarı geldi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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