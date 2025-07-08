onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yarına Dikkat: Halk Sağlığı Genel Müdürü Uyardı, Türkiye Sıcaklarla Kavrulacak!

Yarına Dikkat: Halk Sağlığı Genel Müdürü Uyardı, Türkiye Sıcaklarla Kavrulacak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 14:41

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseldi. Özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesi, yüksek sıcaklıkların etkisi altında kaldı. 7 Temmuz Pazartesi'den itibaren yükselen hava sıcaklıkları, etkisini artırarak devam edecek. Bu hafta içerisinde tüm Türkiye'de sıcak hava etkili olacak. Halk Sağlığı Genel Müdürü vatandaşları uyardı, en yüksek sıcaklıkların hissedileceği şehirler belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye yarın yanacak!

Türkiye yarın yanacak!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar yükseldi, sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde devam ediyor. Özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesinde ve Ege'nin batısında sıcaklıkların yarın (9 Temmuz) zirve yapması bekleniyor.

9 Temmuz'da en yüksek sıcaklıkları yaşayacak şehirlerimiz ise şu şekilde:

İstanbul'da asfalt sıcaklığı 50 dereceye kadar yükselecek.

İstanbul'da asfalt sıcaklığı 50 dereceye kadar yükselecek.

Hava Forum'un aktardığına göre, İstanbul'da özellikle öğlen saatlerinde sıcak hava etkili olacak. Asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye kadar ulaşacak.

İstanbul'da en sıcak ilçe sıcaklıklarının ise aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

Kaynak: Hava Forum

Halk Sağlığı Genel Müdürü'nden vatandaşlara uyarı geldi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü'nden vatandaşlara uyarı geldi.

Muhammed Emin Demirkol, sıcak havalarda alınması gereken tedbirlere ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhaberine açıklamalarda bulundu. Demirkol, sıcak havalarda özellikle yaşlıların ve çocukların dikkatli olması gerektiğini belirterek genel uyarılarda bulundu:

  • 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın.

  • Günde 2,5–3 litre su tüketin, çay-kahveyi azaltın, sulu meyveler tüketin. Çay ve kahve, vücuttan su atılımını artırır ve sıcak havalarda tüketilmesi tavsiye edilmez.

  • Güneş kremi, şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

  • Yüksek ateş, bulantı, kusma, sersemlik, baygınlık gibi belirtilerde hemen sağlık kuruluşuna başvurun.

  • Evleri doğal yollarla havalandırın. Klima kullanımına dikkat edin.

  • Ağır, yağlı ve kızartmalı yiyeceklerden uzak durun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın