Ankara'da Görüntülenen Şişkin Ay Yine Romantik Bir Ambiyans Oluşturdu

Başkent Ankara'nın seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. İstanbul'la karşılaştırılan Ankara, kimileri için paha biçilemez ve daha samimi. Aslına bakarsanız, bugüne kadar sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar da bunu kanıtlar nitelikte. Birbirinden romantik anların konumu bugüne kadar hep Ankara oldu. Haliyle dün gece saatlerinde görüntülenen Şişkin Ay'ın da romantik bir ambiyans oluşturmaması düşünülemez.

Gelin beraber bakalım.