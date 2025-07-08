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Ankara'da Görüntülenen Şişkin Ay Yine Romantik Bir Ambiyans Oluşturdu

Ankara'da Görüntülenen Şişkin Ay Yine Romantik Bir Ambiyans Oluşturdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 10:52

Başkent Ankara'nın seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. İstanbul'la karşılaştırılan Ankara, kimileri için paha biçilemez ve daha samimi. Aslına bakarsanız, bugüne kadar sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar da bunu kanıtlar nitelikte. Birbirinden romantik anların konumu bugüne kadar hep Ankara oldu. Haliyle dün gece saatlerinde görüntülenen Şişkin Ay'ın da romantik bir ambiyans oluşturmaması düşünülemez.

Gelin beraber bakalım.

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Ankara, son yıllarda romantizmin şehri.

Ankara, son yıllarda romantizmin şehri.

Başkent Ankara'nın genel olarak soğuk, sessiz ve deyim yerindeyse 'ruhsuz' olduğu düşünülürdü. Fakat son yıllarda Ankara'dan gelen bu fotoğraflar, tam aksini kanıtladı. Herkes, demek ki gerçek aşk Ankara'da yaşanıyormuş diye düşünmeye başladı. Sosyal medyada gördüğümüz herhangi romantik bir fotoğrafın Ankara'dan geldiğini düşünmeye başladık.

Dün gece saatlerinde Ankara'da Şişkin Ay görüntülendi.

Dün gece saatlerinde Ankara'da Şişkin Ay görüntülendi.

Şişkin Ay, gören herkesi büyüledi. Dolunay'dan önce ortaya çıkan parlak ve büyük Ay, Ankara'nın romantik gecelerini aydınlattı. O anlar, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı. Profesyonel fotoğraflara ise beğeni ve yorum yağdı.

Peki Şişkin Ay nedir?

Peki Şişkin Ay nedir?

Şişkin Ay aslında özel bir isim değildir, yalnızca Ay’ın evrelerinden biridir. Dolunaydan önce veya sonra gelen, Ay’ın büyük kısmının aydınlandığı aşamadır. Şişkin Ay'da, Ay oldukça büyük görünür ve Dolunay'ın müjdesini verir.

Büyüyen Şişkin Ay, ilk dördün evresinden sonra gelir, dolunaya doğru ilerler. Ay giderek daha fazla aydınlanır. Küçülen Şişkin Ay dolunaydan sonra gelir, son dördün evresine doğru ilerler. Ay yavaş yavaş kararır.

Şişkin Ay, astrolojide genellikle enerjinin zirveye yaklaştığı zamanlar olarak görülür. Bu dönemlerde odaklanma, kararlılık, projeleri tamamlama veya içe dönüp değerlendirme zamanı olabilir. Büyüyen şişkin ay dışa dönük eylemleri desteklerken, küçülen şişkin ay içsel farkındalığı öne çıkarır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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