Ankara'da Görüntülenen Şişkin Ay Yine Romantik Bir Ambiyans Oluşturdu
Başkent Ankara'nın seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. İstanbul'la karşılaştırılan Ankara, kimileri için paha biçilemez ve daha samimi. Aslına bakarsanız, bugüne kadar sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar da bunu kanıtlar nitelikte. Birbirinden romantik anların konumu bugüne kadar hep Ankara oldu. Haliyle dün gece saatlerinde görüntülenen Şişkin Ay'ın da romantik bir ambiyans oluşturmaması düşünülemez.
Gelin beraber bakalım.
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Ankara, son yıllarda romantizmin şehri.
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Dün gece saatlerinde Ankara'da Şişkin Ay görüntülendi.
Peki Şişkin Ay nedir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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