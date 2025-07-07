Kastamonu'da Arkasında Beyaz Duman Bırakarak İlerleyen 'Tanımlanamayan Cisim'
Kastamonu'da gökyüzünde arkasında beyaz duman bırakarak ilerleyen bir cisim, vatandaşların dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kastamonu’nun Cide ve İhsangazi ilçelerinde görülen bir cisim vatandaşların dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte 'tanımlanamayan' cismin cep telefonu kamerasına takılma anları:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın