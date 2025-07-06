Dünya Öpüşme Günü Kutlu Olsun! Sosyal Medya Kullanıcıları da Bu Günü Es Geçmedi

1990’larda İngiltere’de başlayan bu özel gün, zamanla tüm dünyada benimsenerek çiftlerin, sevgililerin ve hatta sosyal medya kullanıcılarının favori tarihlerinden biri haline geldi. Bugün bazı ülkelerde öpüşme rekorları kırılırken, kimileri de film tarihinin en ikonik öpüşme sahnelerini paylaşarak günü kutluyor. Kısacası 6 Temmuz, sevgi dolu bir bahaneyle dudaklara bayram ilan ediyor diyebiliriz.