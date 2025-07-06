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Dünya Öpüşme Günü Kutlu Olsun! Sosyal Medya Kullanıcıları da Bu Günü Es Geçmedi

Dünya Öpüşme Günü Kutlu Olsun! Sosyal Medya Kullanıcıları da Bu Günü Es Geçmedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 22:53

Her yıl 6 Temmuz’da kutlanan Dünya Öpüşme Günü, bu yıl da sosyal medyada kutlandı. Kullanıcılar, goygoyla karışık Dünya Öpüşme Günü'nü kutladı.

İşte detaylar...

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Her yıl 6 Temmuz’da kutlanan Dünya Öpüşme Günü, öpüşmenin sadece romantik değil, aynı zamanda duygusal bağ kurmadaki gücünü de simgeliyor.

Her yıl 6 Temmuz’da kutlanan Dünya Öpüşme Günü, öpüşmenin sadece romantik değil, aynı zamanda duygusal bağ kurmadaki gücünü de simgeliyor.

1990’larda İngiltere’de başlayan bu özel gün, zamanla tüm dünyada benimsenerek çiftlerin, sevgililerin ve hatta sosyal medya kullanıcılarının favori tarihlerinden biri haline geldi. Bugün bazı ülkelerde öpüşme rekorları kırılırken, kimileri de film tarihinin en ikonik öpüşme sahnelerini paylaşarak günü kutluyor. Kısacası 6 Temmuz, sevgi dolu bir bahaneyle dudaklara bayram ilan ediyor diyebiliriz.

X (Twitter) kullanıcıları da paylaşımlarıyla bu günü kutlamayı ihmal etmedi.

X (Twitter) kullanıcıları da paylaşımlarıyla bu günü kutlamayı ihmal etmedi.
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

Ne diyelim... Kutlu olsun!

Ne diyelim... Kutlu olsun!
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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