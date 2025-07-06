12 Yaş Altı Çocuk Kabul Etmeyen Otele 3 Yaşındaki Kızını Nasıl Soktuğunu Anlatan Kadın Tepkilerin Odağında

Geçtiğimiz günlerde bir kadının paylaştığı video gündem oldu. 12 yaşın altındaki çocukları kabul etmeyen otele 3 yaşındaki kızını nasıl soktuğunu pek bi' gururla anlatan kadının o anları tepkilerin odağı oldu. Birçok kişi gittikleri tatil yerlerinde çocuk sesi duymak istemediklerini belirterek tepkilerini dile getirdi.
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Bir genç kadın, 12 yaş altı çocuk kabul etmeyen otele 3 yaşındaki kızını nasıl dahil ederek rezervasyon yaptırdığını anlattı.
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Yeni bir icat bulmuşçasına insanlara anlattığı bu fikir, sosyal medyada kısa zamanda tepki çekti.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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