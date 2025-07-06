Yıllardır Kullanıyordu: Tinder’ın “En Çok Beğenilen Erkeği” 9 Yıl Sonra Gerçek Aşkı Buldu

“Onu ilk gördüğümde siyah, vücuda oturan bir elbise giymişti ve çok enerjik görünüyordu. Göz göze geldik, gülümsedik. O an, onunla konuşmam gerektiğini hissettim.”

İlk tanışmalarında Vicky, karşısındaki kişinin 'Mr Tinder' olduğunu bilmiyordu. Durumu daha sonra Google'da arama yapınca fark ettiğini belirten Vicky, ilk başta bu unvana hafif bir tereddütle yaklaşsa da zamanla Stefan'ın farklı biri olduğunu gördüğünü söyledi.

İlişkiler konusunda geçmişte çeşitli deneyimler yaşayan Stefan, Tinder’da her gün ortalama 40 eşleşme aldığını ancak bu eşleşmelerin yalnızca küçük bir yüzdesinin gerçek bir sohbete dönüştüğünü söylüyor. Ünlü olduktan sonra etkileşimlerin daha da yüzeysel hâle geldiğini ve bu nedenle uygulamadan uzaklaştığını belirten Stefan, “Vicky’yi tanıdıktan sonra her şeyin değişeceğini biliyordum” dedi.