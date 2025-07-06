Yıllardır Kullanıyordu: Tinder’ın “En Çok Beğenilen Erkeği” 9 Yıl Sonra Gerçek Aşkı Buldu
Kaynak: https://www.essexlive.news/news/essex...
Tinder’da “Mr Tinder” unvanını alacak kadar popüler olan Stefan-Pierre Tomlin, dokuz yıl süren çevrimiçi arayışın ardından gerçek aşkı sonunda buldu. Yüz binlerce beğeniye ve sayısız eşleşmeye rağmen, aradığı ilişkiyi bir türlü kuramayan Tomlin, beklenmedik şekilde hayatının aşkıyla bir barda tanıştı. Uzun yıllar flört uygulamalarına bel bağlayan model ve girişimci şimdi ise ilk kez “gerçekten mutlu” olduğunu söylüyor.
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Bir dönemin "Mr Tinder"ı olarak tanınan Stefan-Pierre Tomlin, dokuz yıllık çevrimiçi flört maratonunun ardından gerçek aşkı nihayet buldu.
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Stefan, iki yıl boyunca Tinder’ı adeta bir alışkanlık hâline getirdiğini ve günde üç saatini uygulamada geçirdiğini belirtiyor.
Ve sonunda beklenmedik bir anda o gün geldi.
Tomlin, Vicky ile tanıştığı anı şöyle anlatıyor:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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