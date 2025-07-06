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Yıllardır Kullanıyordu: Tinder’ın “En Çok Beğenilen Erkeği” 9 Yıl Sonra Gerçek Aşkı Buldu

Yıllardır Kullanıyordu: Tinder’ın “En Çok Beğenilen Erkeği” 9 Yıl Sonra Gerçek Aşkı Buldu

tinder
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 18:04

Tinder’da “Mr Tinder” unvanını alacak kadar popüler olan Stefan-Pierre Tomlin, dokuz yıl süren çevrimiçi arayışın ardından gerçek aşkı sonunda buldu. Yüz binlerce beğeniye ve sayısız eşleşmeye rağmen, aradığı ilişkiyi bir türlü kuramayan Tomlin, beklenmedik şekilde hayatının aşkıyla bir barda tanıştı. Uzun yıllar flört uygulamalarına bel bağlayan model ve girişimci şimdi ise ilk kez “gerçekten mutlu” olduğunu söylüyor.

Kaynak: https://www.essexlive.news/news/essex...
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Bir dönemin "Mr Tinder"ı olarak tanınan Stefan-Pierre Tomlin, dokuz yıllık çevrimiçi flört maratonunun ardından gerçek aşkı nihayet buldu.

Bir dönemin "Mr Tinder"ı olarak tanınan Stefan-Pierre Tomlin, dokuz yıllık çevrimiçi flört maratonunun ardından gerçek aşkı nihayet buldu.

34 yaşındaki model ve pilot, 2015 yılında aşkı bulmakta zorlandığı için Tinder’a kaydolmuştu. Uygulamada geçirdiği süre boyunca 48 binden fazla beğeni topladı ve 2017’de, uygulama üzerinde en çok sağa kaydırılan kişi unvanını kazandı. Ancak bu popülerliğe rağmen aradığı aşkı uzun yıllar boyunca bir türlü bulamadı.

Stefan, iki yıl boyunca Tinder’ı adeta bir alışkanlık hâline getirdiğini ve günde üç saatini uygulamada geçirdiğini belirtiyor.

Stefan, iki yıl boyunca Tinder’ı adeta bir alışkanlık hâline getirdiğini ve günde üç saatini uygulamada geçirdiğini belirtiyor.

Ancak uygulama üzerinden tanıştığı kişilerle yaptığı 15’in üzerinde buluşmadan hiçbiri kalıcı bir ilişkiye dönüşmedi. Tanıştığı insanlarla bağ kurmakta zorlandığını ifade eden Tomlin, gerçek aşkın hâlâ yüz yüze tanışmalarda mümkün olduğuna inanıyordu.

Ve sonunda beklenmedik bir anda o gün geldi.

Ve sonunda beklenmedik bir anda o gün geldi.

Ekim 2024’te Soho’daki bir barda arkadaşlarıyla dışarıdayken tanıştığı finans müdürü Vicky Batsford, hayatını değiştirdi. O anı “nefes kesici” olarak tanımlayan Stefan, Vicky ile ilk bakışta güçlü bir bağ kurduklarını ve ilişki sürecinin tamamen doğal geliştiğini söylüyor.

Tomlin, Vicky ile tanıştığı anı şöyle anlatıyor:

Tomlin, Vicky ile tanıştığı anı şöyle anlatıyor:

“Onu ilk gördüğümde siyah, vücuda oturan bir elbise giymişti ve çok enerjik görünüyordu. Göz göze geldik, gülümsedik. O an, onunla konuşmam gerektiğini hissettim.”

İlk tanışmalarında Vicky, karşısındaki kişinin 'Mr Tinder' olduğunu bilmiyordu. Durumu daha sonra Google'da arama yapınca fark ettiğini belirten Vicky, ilk başta bu unvana hafif bir tereddütle yaklaşsa da zamanla Stefan'ın farklı biri olduğunu gördüğünü söyledi.

İlişkiler konusunda geçmişte çeşitli deneyimler yaşayan Stefan, Tinder’da her gün ortalama 40 eşleşme aldığını ancak bu eşleşmelerin yalnızca küçük bir yüzdesinin gerçek bir sohbete dönüştüğünü söylüyor. Ünlü olduktan sonra etkileşimlerin daha da yüzeysel hâle geldiğini ve bu nedenle uygulamadan uzaklaştığını belirten Stefan, “Vicky’yi tanıdıktan sonra her şeyin değişeceğini biliyordum” dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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