Tutkularına Yenik Düşüyorlar: Libidosu En Yüksek Burçlar
Bazı burçlar için duygusal yakınlık kadar fiziksel uyum da ilişkinin olmazsa olmazıdır. Aşkı sadece romantik bir bağ olarak değil, bedenin de dahil olduğu bütünsel bir deneyim olarak yaşarlar. Astrolojide libidosu yüksek burçlar, tutkularıyla ilişkilerde derin izler bırakır. İşte arzuları ve enerjileriyle öne çıkan o burçlar...
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Akrep Burcu
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Koç Burcu
Yay Burcu
Boğa Burcu
Aslan Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Pardon da Aslan niye listenin sonunda???? libido denince akila biz geliriz 😃