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Tutkularına Yenik Düşüyorlar: Libidosu En Yüksek Burçlar

Tutkularına Yenik Düşüyorlar: Libidosu En Yüksek Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 19:47

Bazı burçlar için duygusal yakınlık kadar fiziksel uyum da ilişkinin olmazsa olmazıdır. Aşkı sadece romantik bir bağ olarak değil, bedenin de dahil olduğu bütünsel bir deneyim olarak yaşarlar. Astrolojide libidosu yüksek burçlar, tutkularıyla ilişkilerde derin izler bırakır. İşte arzuları ve enerjileriyle öne çıkan o burçlar...

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Akrep Burcu

Akrep denince akla ilk gelen kelimelerden biri “tutku” olur. Bu burcun libidosu diğer tüm burçlardan yüksektir. Gizemli, derin ve yoğun duygularla yaşayan Akrepler, fiziksel temasın da bir o kadar güçlü olmasını ister. Sıradan ilişkilerden hoşlanmazlar; bağlandıklarında her şeyiyle bağlanırlar. Seks hayatlarında hem keşfetmeyi hem de kontrolü severler.

Koç Burcu

Ateş grubu Koçlar doğuştan enerjik ve girişkendir. Aynı ataklıkları, ilişkilerine de yansır. Fiziksel arzularını açıkça ifade ederler ve genellikle ilk adımı atmaktan çekinmezler. Onlar için cinsellik bir güç ve heyecan meselesidir. Kısa süreli tutkulu birliktelikler kadar, uzun ilişkilerde de temposu kolay kolay düşmez.

Yay Burcu

Yay Burcu

Yaylar özgürlüğüne düşkün, meraklı ve deneyime açık yapılarıyla bilinir. Bu özellikleri, yatak odasında da kendini gösterir. Rutinlerden hoşlanmayan Yay burcu, keşfetmeyi ve farklı olanı denemeyi sever. Onlar için seks hem eğlenceli hem de ruhu besleyen bir deneyimdir. Macera arayanlar için biçilmiş kaftandır.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğalar için fiziksel temas, sevgi göstergesinin en temel yollarından biridir. Duyulara hitap eden bu toprak burcu, yatakta sabırlı ve şefkatlidir. İyi bir yemek, güzel bir ortam ve ardından gelen bir gece... Tüm bunlar Boğa’nın aşk anlayışının temelini oluşturur. Yavaş ama derin bir tutku yaşatırlar.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Aslan burcu, sahneyi ve ilgi odağı olmayı sever. Bu durum özel hayatlarına da yansır. Cinsellikte yaratıcı, kendinden emin ve cömerttirler. Karşısındaki kişiyi memnun etmek kadar, kendileri de takdir görmek ister. Gururlu bir sevgili oldukları için, tutkularını sergilemekten çekinmezler.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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maestro__

Pardon da Aslan niye listenin sonunda???? libido denince akila biz geliriz 😃