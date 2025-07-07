Tutkularına Yenik Düşüyorlar: Libidosu En Yüksek Burçlar

Bazı burçlar için duygusal yakınlık kadar fiziksel uyum da ilişkinin olmazsa olmazıdır. Aşkı sadece romantik bir bağ olarak değil, bedenin de dahil olduğu bütünsel bir deneyim olarak yaşarlar. Astrolojide libidosu yüksek burçlar, tutkularıyla ilişkilerde derin izler bırakır. İşte arzuları ve enerjileriyle öne çıkan o burçlar...