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İlişki Uzmanları Uyarıyor: İkili İlişkilerin Yeni Trendi Cookie Jarring'e Dikkat!

İlişki Uzmanları Uyarıyor: İkili İlişkilerin Yeni Trendi Cookie Jarring'e Dikkat!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 17:39

Günümüz flört dünyasında karşımıza çıkan yeni kavramlardan biri de “cookie jarring”. Bu terim, bir kişinin esas ilişkisine odaklanmak yerine, başkalarını yedekte tutarak duygusal bir güvence arayışına girmesini ifade ediyor. İlişki uzmanları ise bu davranış biçiminin hem karşı tarafı hem de yapan kişiyi uzun vadede olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Peki, “cookie jarring” nedir ve nasıl anlaşılır?

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/05/lifesty...
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Son dönemde ilişki uzmanları, flört dünyasında giderek yaygınlaşan yeni bir davranış biçimine karşı uyarıda bulunuyor.

Son dönemde ilişki uzmanları, flört dünyasında giderek yaygınlaşan yeni bir davranış biçimine karşı uyarıda bulunuyor.

Kavramın ismi ise Cookie Jarring. Bu terim, bir kişinin aynı anda birden fazla kişiyle görüşerek duygusal bir 'yedekleme sistemi' kurmasını ifade ediyor.

'Cookie jar' yani 'kurabiye kavanozu' ifadesi, esasen bir kişinin gözünde ana aday olmaktan ziyade, işler ters giderse ulaşılabilecek bir alternatif olmayı temsil ediyor. Yani bir nevi 'yedekte tutma' durumu...

Pozitif Psikoloji Koçu Arrezo Azim, bu davranışla ilgili şunları söylüyor:

“Açık konuşmak gerekirse, birini sadece işler yolunda gitmezse diye kenarda tutuyorsunuz. Bu kısa vadede ilgi çekici gibi görünse de uzun vadede ilişkiler açısından oldukça zararlı.”

İlişki trendleri uzmanı Eugénie Legendre ise şu uyarıda bulunuyor:

İlişki trendleri uzmanı Eugénie Legendre ise şu uyarıda bulunuyor:

“Birini tanımaya çalışırken başkalarının etkisinde kalmadan, yalnızca o kişiye odaklanın. Eğer işler yolunda gitmezse diye ya da sırf emin olamıyorsunuz diye bir yedek bulundurmak sağlıklı değil.”

“Cookie jarring” davranışına maruz kalan kişiler ise bu durumu genellikle "iğrenç", "bencilce" ve "aşağılayıcı" olarak tanımlıyor.

Bu durum, karşı tarafın özgüvenini zedeleyebiliyor ve kendini yetersiz hissetmesine neden olabiliyor.

Aslında bu yeni kavram, daha önce duyduğumuz 'benching' (yedekte bekletme) ve 'breadcrumbing' (ufak umut kırıntılarıyla oyalama) gibi flört terimlerine oldukça benziyor. Match'in baş ilişki uzmanı Rachel DeAlto, cookie jarring davranışını şu sözlerle özetliyor:

“O kişiyi beğeniyorsunuz ama öncelik verecek kadar değil.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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