İlişki Uzmanları Uyarıyor: İkili İlişkilerin Yeni Trendi Cookie Jarring'e Dikkat!
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/05/lifesty...
Günümüz flört dünyasında karşımıza çıkan yeni kavramlardan biri de “cookie jarring”. Bu terim, bir kişinin esas ilişkisine odaklanmak yerine, başkalarını yedekte tutarak duygusal bir güvence arayışına girmesini ifade ediyor. İlişki uzmanları ise bu davranış biçiminin hem karşı tarafı hem de yapan kişiyi uzun vadede olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Peki, “cookie jarring” nedir ve nasıl anlaşılır?
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Son dönemde ilişki uzmanları, flört dünyasında giderek yaygınlaşan yeni bir davranış biçimine karşı uyarıda bulunuyor.
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Pozitif Psikoloji Koçu Arrezo Azim, bu davranışla ilgili şunları söylüyor:
İlişki trendleri uzmanı Eugénie Legendre ise şu uyarıda bulunuyor:
“Cookie jarring” davranışına maruz kalan kişiler ise bu durumu genellikle "iğrenç", "bencilce" ve "aşağılayıcı" olarak tanımlıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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