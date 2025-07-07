İlişki Uzmanları Uyarıyor: İkili İlişkilerin Yeni Trendi Cookie Jarring'e Dikkat!

Günümüz flört dünyasında karşımıza çıkan yeni kavramlardan biri de “cookie jarring”. Bu terim, bir kişinin esas ilişkisine odaklanmak yerine, başkalarını yedekte tutarak duygusal bir güvence arayışına girmesini ifade ediyor. İlişki uzmanları ise bu davranış biçiminin hem karşı tarafı hem de yapan kişiyi uzun vadede olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Peki, “cookie jarring” nedir ve nasıl anlaşılır?