Melis Fis'in "Daha Çok Kızların Bildiği" Şarkısı Kara Kedi Spotify'dan Kaldırıldı
Serdar Ortaç'ın en beğenilen ve en çok dinlenen şarkıları, yeni sanatçılar tarafından seslendirilmişti. Aleyna Tilki, İrem Derici, Göksel gibi şarkıcıların yer aldığı yeni seslendirmede özellikle Melis Fis 'Kara Kedi' şarkısıyla ünlenmişti. Kara Kedi'nin kendisine büyük bir şöhret kazandırdığı Melis Fis, bir dönem Türkiye gündeminde de yer almıştı.
Fakat Kara Kedi şarkısının Spotify'dan kaldırıldığı ortaya çıktı.
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Melis Fis, Kara Kedi şarkısıyla popüler oldu.
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Kara Kedi, Spotify'dan kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan edilmişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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