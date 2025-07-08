onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Melis Fis'in "Daha Çok Kızların Bildiği" Şarkısı Kara Kedi Spotify'dan Kaldırıldı

Melis Fis'in "Daha Çok Kızların Bildiği" Şarkısı Kara Kedi Spotify'dan Kaldırıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 11:26

Serdar Ortaç'ın en beğenilen ve en çok dinlenen şarkıları, yeni sanatçılar tarafından seslendirilmişti. Aleyna Tilki, İrem Derici, Göksel gibi şarkıcıların yer aldığı yeni seslendirmede özellikle Melis Fis 'Kara Kedi' şarkısıyla ünlenmişti. Kara Kedi'nin kendisine büyük bir şöhret kazandırdığı Melis Fis, bir dönem Türkiye gündeminde de yer almıştı.

Fakat Kara Kedi şarkısının Spotify'dan kaldırıldığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melis Fis, Kara Kedi şarkısıyla popüler oldu.

Melis Fis, Kara Kedi şarkısıyla popüler oldu.

Serdar Ortaç'ın sözlerini yazıp seslendirdiği bu parça, Serdar Ortaç'ın yeniden seslendirilen şarkıları arasında yerini aldı. Çocukluğundan itibaren bu şarkıyı sevdiğini söyleyen Melis Fis de bu parçayı seslendirerek meşhur oldu. Yaklaşık bir sene önce YouTube'a yüklenen şarkı, 58 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Kara Kedi, Spotify'dan kaldırıldı.

Kara Kedi, Spotify'dan kaldırıldı.

Melis Fis'in Spotify profilinde 'en çok dinlenenler' arasında yer alan şarkı, platformdan kaldırıldı. Serdar Ortaç'ın diğer şarkılarını seslendiren sanatçıların parçalarına ise hala erişim sağlanabiliyor. Kara Kedi'ye ise şu anda YouTube hesabından ulaşılabiliyor.

Kara Kedi şarkısının Spotify platformundan neden kaldırıldığı henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan edilmişti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kabinedeki vekillerin yerine geçen çocuklardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kara Kedi şarkısını söylemişti. Çocuk, 'bu daha çok kızların bildiği bir şarkı aslında' demiş ama yine de söylemek istediğini belirtmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Video için;

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın