Melis Fis'in "Daha Çok Kızların Bildiği" Şarkısı Kara Kedi Spotify'dan Kaldırıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kabinedeki vekillerin yerine geçen çocuklardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kara Kedi şarkısını söylemişti. Çocuk, 'bu daha çok kızların bildiği bir şarkı aslında' demiş ama yine de söylemek istediğini belirtmişti.