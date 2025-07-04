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Spotify Kapatılacak mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Spotify Hakkında Açıklama

Spotify Kapatılacak mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Spotify Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 14:31

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify platformunda yayımlanan bazı içeriklere ilişkin sürecin takipçisi olacağını, hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan Spotify'da yer alan içerikler hakkında açıklama geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan Spotify'da yer alan içerikler hakkında açıklama geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Spotify'deki içeriklerin uzun süredir yakından takip edildiğini, kamuoyunun ve sanat dünyasının hassasiyetleri doğrultusunda gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi.

Spotify'ın daha önce yapılan uyarılara rağmen gereken adımları atmadığını belirten Mumcu, 'Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş, sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir.' değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, uzun süredir #Spotify platformunda yayımlanan içerikleri yakından takip ediyor; hem kamuoyunun hem de sanat dünyamızın hassasiyetlerini gözeterek ve gerekli uyarıları kurumlarımız aracılığıyla muhatabına ileterek süreci yürütüyoruz.

Ancak görüyoruz ki Spotify, daha önce yaptığımız tüm uyarılara rağmen gereken adımları atmamakta ısrarcıdır. Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş; sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir.

Bununla birlikte platformda 'playlist' adı altında;

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik dini hassasiyetlerimizi hiçe sayan, insanımızın inançlarına, kutsallarına ve manevi dünyasına yönelik kasıtlı ve kesinlikle kabul edilemez içerikler ile,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’yi hedef alan, milletimizin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan, toplumumuzun birlik ve beraberliğine yönelik sinsi ve provokatif, ahlak dışı içerikler tespit edilmiştir. 

Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki bir mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen, adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum.

Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim.

Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Batuhan Mumcu’nun açıklama ile birlikte paylaştığı video:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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