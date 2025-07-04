Yasak Aşk, Tehdit, Kürtaj, Şantaj: Sabri Sarıoğlu Hakkında Skandal İddialar!

İddialara göre Sarıoğlu, spor salonunda tanıştığı genç bir kadınla duygusal ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki öyle bir noktaya geldi ki genç kadın, Sarıoğlu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı takımın kamplarına dahi gitti. Zaman zaman otellerde buluştukları öne sürüldü.

Ekol TV’den Büşra Seyis’in özel haberine göre; Söz konusu ilişki, kaldıkları otellerden birinde çalışan bir görevlinin, Sabri’nin eşi Yağmur Sarıoğlu’na bilgi vermesiyle açığa çıktı. Evlilik dışı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından çiftin yolları ayrılma noktasına geldi. Ancak asıl kriz, genç kadının hamile kaldığını söylemesiyle başladı.