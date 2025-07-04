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Yasak Aşk, Tehdit, Kürtaj, Şantaj: Sabri Sarıoğlu Hakkında Skandal İddialar!

Yasak Aşk, Tehdit, Kürtaj, Şantaj: Sabri Sarıoğlu Hakkında Skandal İddialar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 14:18

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, hakkındaki skandal iddialar ile gündeme geldi. EKOL TV’den Büşra Seyis’in haberine göre; Sabri Sarıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunan bir kadın; eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile uzun süredir bir ilişki yaşadığını, evlilik vaadiyle kandırıldığını, Sarıoğlu’ndan ailesinin baskısıyla çocuk aldırdığını öne sürdü.

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/yasa...
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Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre Sarıoğlu, spor salonunda tanıştığı genç bir kadınla duygusal ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki öyle bir noktaya geldi ki genç kadın, Sarıoğlu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı takımın kamplarına dahi gitti. Zaman zaman otellerde buluştukları öne sürüldü.

Ekol TV’den Büşra Seyis’in özel haberine göre; Söz konusu ilişki, kaldıkları otellerden birinde çalışan bir görevlinin, Sabri’nin eşi Yağmur Sarıoğlu’na bilgi vermesiyle açığa çıktı. Evlilik dışı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından çiftin yolları ayrılma noktasına geldi. Ancak asıl kriz, genç kadının hamile kaldığını söylemesiyle başladı.

Özel bir hastane ayarlandı ve kadın kürtaja götürüldü!

Özel bir hastane ayarlandı ve kadın kürtaja götürüldü!

Genç kadın çocuğu doğurmak istedi ancak iddialara göre Sabri Sarıoğlu, ilişkinin geleceğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle kürtaj yapılmasını talep etti. Genç kadının bu talebi kabul etmemesi üzerine devreye Sabri Sarıoğlu’nun ağabeyi Can Sarıoğlu ve yengesi girdi. İddiaya göre, özel bir hastane ayarlandı ve kadının ortak tanıdıkları tarafından zorla kürtaja götürüldüğü öne sürüldü.

Sabri Sarıoğlu polis ifadesinde ilişkiyi kabul etti! “Karşılıklı olarak gönül ilişkisi yaşadık. Bana hamile olduğunu söyledi. Ben de çocuğun benden mi değil mi olduğunu sorgulamadan bu kararı tamamen kendi iradesine bırakarak saygı duydum. Bana hamileliğini bitirmek istediğini söyleyince ben de bunca zamanlık hukukumuzdan sebep kendisine yardımcı oldum. Bu süreçte pasif, agresif sürekli olarak şantaja baskıya, hakaret, tehdide uğrayan benimdir.”

İŞTE BÜŞRA SEYİS’İN ANLATIMIYLA HABERİN TÜM DETAYLARI:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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