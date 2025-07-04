Yasak Aşk, Tehdit, Kürtaj, Şantaj: Sabri Sarıoğlu Hakkında Skandal İddialar!
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/yasa...
Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, hakkındaki skandal iddialar ile gündeme geldi. EKOL TV’den Büşra Seyis’in haberine göre; Sabri Sarıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunan bir kadın; eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile uzun süredir bir ilişki yaşadığını, evlilik vaadiyle kandırıldığını, Sarıoğlu’ndan ailesinin baskısıyla çocuk aldırdığını öne sürdü.
İşte detaylar…
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Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.
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Özel bir hastane ayarlandı ve kadın kürtaja götürüldü!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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