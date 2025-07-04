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Rize’de Düşen Uçağa İlk Ulaşılma Görüntüsü Ortaya Çıktı

Rize’de Düşen Uçağa İlk Ulaşılma Görüntüsü Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 12:25 Son Güncelleme: 04.07.2025 - 13:38

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Eskişehir'den havalanıp Rize'ye giderken düşen jet uçağına ilk ulaşılma görüntüleri ortaya çıktı.

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Arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiği ilk görüntüler ortaya çıktı.

Arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiği ilk görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek üzere havalanan tek motorlu uçağın Rize ile Erzurum arasında Kaçkar Dağları'na düşmesiyle yolcu Hicran Kaya yaralanırken, uçağın pilotu Pilot Mehmet Demirci ise hayatını kaybetti. 

Düşen uçağın enkazına dün sabah 06.24'te İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve JAK timleri tarafından ulaşıldı. 

Arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiği ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağa ulaşan Hüsnü Kan’ın yaralı yolcu Hicran Kaya’ya sağlık durumunu sorduğu, ardından da pilotun sağlık durumunu kontrol ettiği görülüyor. Kan'ın Kaya'ya 'Nasılsınız? Geldik. İyi misiniz?, Bilinciniz yerinde mi? Kusura bakmayın çok geç kaldık' ifadelerini kullandığı görüldü.

İŞTE DÜŞEN UÇAĞIN BULUNMA ANLARINDA YAŞANANLAR:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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