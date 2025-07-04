İzmir Yangını İçin "Somut Bulgu Yok" Diyen Elektrik Şirketine Yanıt CHP'li Vekilden Geldi
İzmir'in pek çok ilçesine zarar veren orman yangınları bazı bölgelerde devam ederken bazı bölgelerde kontrole alınmış durumda. Tabii böyle büyük bir felaketi kimin çıkardığı, sabotaj mı yoksa ihmal mi olduğu da tartışmaların odağında. İzmir Valisi Süleyman Elban yangınların elektrik hatları nedeniyle çıktığını belirtti. Ancak şirket valiyi reddetti.
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Vali Elban geçtiğimiz gün yangınların sabotaj kaynaklı olmadığını, elektrik hatlarından ortaya çıktığını açıkladı.
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Ancak dağıtım firması bu iddiaları somut bulgu yok yanıtını verdi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise firmaya sert çıktı ve bir paylaşımda bulundu.
Ardından bir video paylaştı;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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