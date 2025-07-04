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İzmir Yangını İçin "Somut Bulgu Yok" Diyen Elektrik Şirketine Yanıt CHP'li Vekilden Geldi

İzmir Yangını İçin "Somut Bulgu Yok" Diyen Elektrik Şirketine Yanıt CHP'li Vekilden Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.07.2025 - 11:52

İzmir'in pek çok ilçesine zarar veren orman yangınları bazı bölgelerde devam ederken bazı bölgelerde kontrole alınmış durumda. Tabii böyle büyük bir felaketi kimin çıkardığı, sabotaj mı yoksa ihmal mi olduğu da tartışmaların odağında. İzmir Valisi Süleyman Elban yangınların elektrik hatları nedeniyle çıktığını belirtti. Ancak şirket valiyi reddetti.

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Vali Elban geçtiğimiz gün yangınların sabotaj kaynaklı olmadığını, elektrik hatlarından ortaya çıktığını açıkladı.

Ancak dağıtım firması bu iddiaları somut bulgu yok yanıtını verdi.

Ancak dağıtım firması bu iddiaları somut bulgu yok yanıtını verdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise firmaya sert çıktı ve bir paylaşımda bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise firmaya sert çıktı ve bir paylaşımda bulundu.

'Gedaş açıklama yapıyor neymiş yangın enerji nakil hatlarından çıkmamış buna ilişkin bir tespit yokmuş.

Alın size tespit.

İYTE’den Karaburun’a giden hat

•Hatların geçtiği güzergâhta en az 15 metre genişliğinde yangın tampon bölgesi oluşturulmalı. Var mı?

Yok.

•Bu alanlar yılda en az iki kez temizlenmeli, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ tarafından ortak denetlenmeli.

Temizlenmiş mi? Denetlenmiş mi?

Hayır.

•Meteoroloji ve AFAD verilerine göre yangın riski kritik seviyeye ulaşırsa elektrik akımı kesilmeli.

Kesilmiş mi?

Hayır.

•Her dağıtım şirketi, hat güzergâhlarını düzenli olarak termal drone ile denetlemeli, bu zorunlu kılınmalı.

Yapılmış mı ?

Hayır.

Her sene uyarıyoruz, söylüyoruz dünyadaki örnekleri anlatıyoruz.

Anlayan var mı?

Hayır.

İzmir yandı kül oldu oradan oraya çırpınıyoruz bir ağaç daha yanmasın diye şimdi kına yakın.'

Ardından bir video paylaştı;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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