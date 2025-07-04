İzmir Yangını İçin "Somut Bulgu Yok" Diyen Elektrik Şirketine Yanıt CHP'li Vekilden Geldi

'Gedaş açıklama yapıyor neymiş yangın enerji nakil hatlarından çıkmamış buna ilişkin bir tespit yokmuş.

Alın size tespit.

İYTE’den Karaburun’a giden hat

•Hatların geçtiği güzergâhta en az 15 metre genişliğinde yangın tampon bölgesi oluşturulmalı. Var mı?

Yok.

•Bu alanlar yılda en az iki kez temizlenmeli, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ tarafından ortak denetlenmeli.

Temizlenmiş mi? Denetlenmiş mi?

Hayır.

•Meteoroloji ve AFAD verilerine göre yangın riski kritik seviyeye ulaşırsa elektrik akımı kesilmeli.

Kesilmiş mi?

Hayır.

•Her dağıtım şirketi, hat güzergâhlarını düzenli olarak termal drone ile denetlemeli, bu zorunlu kılınmalı.

Yapılmış mı ?

Hayır.

Her sene uyarıyoruz, söylüyoruz dünyadaki örnekleri anlatıyoruz.

Anlayan var mı?

Hayır.

İzmir yandı kül oldu oradan oraya çırpınıyoruz bir ağaç daha yanmasın diye şimdi kına yakın.'