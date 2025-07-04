Orman Yangınlarına Çare Bulmak İsterken Vergiyi Keşfeden Ömür Gedik'e İronik Tepkiler Geldi

Başta İzmir olmak üzere ülkenin pek çok bölgesi orman yangınlarıyla sarsılıyor. Haliyle herkes bu yangınları önlemek için bazı çözümler düşünüyor. Ancak bu çözümler her zaman kamuoyu tarafından alıcı bulmuyor. Ömür Gedik de X hesabından herkesin 200 lira atmasını önerdi ama bu öneri pek de alıcı bulmadı.