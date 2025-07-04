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Orman Yangınlarına Çare Bulmak İsterken Vergiyi Keşfeden Ömür Gedik'e İronik Tepkiler Geldi

Orman Yangınlarına Çare Bulmak İsterken Vergiyi Keşfeden Ömür Gedik'e İronik Tepkiler Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.07.2025 - 10:47

Başta İzmir olmak üzere ülkenin pek çok bölgesi orman yangınlarıyla sarsılıyor. Haliyle herkes bu yangınları önlemek için bazı çözümler düşünüyor. Ancak bu çözümler her zaman kamuoyu tarafından alıcı bulmuyor. Ömür Gedik de X hesabından herkesin 200 lira atmasını önerdi ama bu öneri pek de alıcı bulmadı.

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Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
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'85 milyonuz, herkes 200 lira atsa kaç yangın uçağı alınır? Ormanlara kaç bekçi dikilir? Kaç ekip hazır bulundurulur? Yapalım abi, biz yapalım.'

Tepkileri beraber izleyelim...

Tepkileri beraber izleyelim...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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