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İzmir’deki Yangına Müdahale Eden Ekip Alevlerin Ortasında Kaldı

İzmir’deki Yangına Müdahale Eden Ekip Alevlerin Ortasında Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 11:36 Son Güncelleme: 04.07.2025 - 11:48

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İzmir’de devam eden büyük yangınlardan felaket görüntüleri gelmeye devam ediyor. Buca’daki yangına müdahale eden bir ekip bir anda etraflarını saran alevlerin ortasında kaldı. Hemen araca binen yangın söndürme ekibi aracı geri vitese takıp dualar eşliğinde alevlerin içinden çıkmaya çalıştı.

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Yangının ortasında kalan ekibin alevlerin içinden çıkmaya çalışırken çektiği cep telefonu görüntüleri:

İzmir'deki yangın rüzgarın da etkisiyle artarak devam ediyor.

İzmir'deki yangın rüzgarın da etkisiyle artarak devam ediyor.

Önceki gün Çeşme'de başlayan yangının ardından İzmir'in birçok yerinde orman yangınları çıktı. Çeşme'deki yangın 44,5 saat sonra kontrol altına alındı ancak Buca ve Ödemiş yangınları devam ediyor. 

İzmir'den felaket görüntüleri gelmeye devam ederken son olarak Buca'daki yangına müdahale etmeye çalışan ekibin alevlerin arasından kaçış görüntüleri izleyenleri adeta şoke etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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