İzmir’in Çeşme İlçesindeki Yangın 44,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
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Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, önceki gün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
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Yangın dün Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ne ilerledi. Zeytineli Mahallesi, tedbiren tahliye edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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