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İzmir’in Çeşme İlçesindeki Yangın 44,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

İzmir’in Çeşme İlçesindeki Yangın 44,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 10:49

İzmir’in Çeşme ilçesinde önceki gün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan alevlerin Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'ne ulaştığı yangın, ekiplerin 44,5 saatlik müdahalesiyle 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

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Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, önceki gün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, önceki gün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi. Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de bölgede söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın dün Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ne ilerledi. Zeytineli Mahallesi, tedbiren tahliye edildi.

Yangın dün Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ne ilerledi. Zeytineli Mahallesi, tedbiren tahliye edildi.

Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangın, bugün saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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