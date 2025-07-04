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İzmir’deki Yangın Devam Ediyor: Buca’da Yolcu Otobüsü Alevlerin İçinden Geçti

İzmir’deki Yangın Devam Ediyor: Buca’da Yolcu Otobüsü Alevlerin İçinden Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 09:13 Son Güncelleme: 04.07.2025 - 09:16

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İzmir’de günlerdir süren ve bir türlü söndürülemeyen yangınlar devam ederken Buca yangınından gelen bir görüntü felaketi gözler önüne serdi. Buca’dan geçen bir yolcu otobüsü, anayola kadar gelen alevlerin içinden geçmek zorunda kaldı.

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İzmir yanıyor! Günlerdir devam eden yangından azalacağı yerde rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttırarak devam etti.

İzmir yanıyor! Günlerdir devam eden yangından azalacağı yerde rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttırarak devam etti.

İzmir'in neredeyse her noktasında devam eden yangınlar birçok evin yanarak kullanılamaz hale gelmesine ve otoyolların kapatılmasına neden oldu. 

Son olarak Buca yangınından gelen bir görüntü ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Demirören Haber Ajansını'nın geçtiği görüntüde; bir yolcu otobüsü otoyola kadar gelen alevlerin arasından geçmek zorunda kaldı.

Demirören Haber Ajansını'nın geçtiği görüntüde; bir yolcu otobüsü otoyola kadar gelen alevlerin arasından geçmek zorunda kaldı.

İşte Buca'dan gelen felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntüler...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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