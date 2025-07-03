İzmir Yanıyor: Yangından Kurtarılan Hayvanlar Acı Tabloyu Gözler Önüne Seriyor!
Türkiye'de yangınlarla her yıl ormanlar küle dönüyor... Yanan ciğerlerimize mi, yoksa içinde yitip giden yaşamlara mı yansın canımız bilemezken İzmir'i saran yangınlar ülkenin tek gündemi haline geldi. Buca, Gaziemir, Seferihisar, Ödemiş, Çeşme derken Ege'nin incisi dört bir yandan alevlere teslim oldu. Alevler Ödemiş'te evlere de sıçrarken 'Can sadece insan değildir' diyen Sinem Güçlü, yangının doğal yaşama verdiği zararı gözler önüne serdi.
Bir yandan yangını söndürmeye bir yandan da hayvanları, alevlerden kurtarmaya çalışan iyi insanların varlığıyla kurtarılan canların çaresizliği ise hafızalara kazındı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da son olsun diyeceğiz ama umarız yangınlar en kısa zamanda söndürülür ve bu kez sahiden son olur!
İşte, en acı görüntüler!
Bugün gördüğümüz belki de tek güzel şeydi "İyi insanlar..." 👇
"Umudu değil yangını söndürüyorlar." 👇
"Farkı yok..." 👇
"...Alevlerden kurtuldular " 👇
"Ülkemde masumların can kaybı var." 👇
"Nasıl yandıysa içi..." 👇
"Öldürmek isteyenlere inat yaşatacağız"👇
"Can sadece insan değildir!" 👇
Kahraman onlar... 👇
Sevmeyi öğrenmezsek hep birlikte yok olacağız... 👇
"Alevlerin içinde yaşatma mücadelesi veriliyor"👇
Yangında kaybolanlar da sahiplerine kavuştu... 👇
Aslında bu yangında da hepimiz yara aldık... 👇
"Uçamayacak bir daha …" 👇
"Gece gündüze döndü size CAN kaybımız yok diyecekler İNANMAYIN" 👇
"Çaresizlik içinde çare yaratmak..." 👇
"Dünya dönüyorsa iyilerin hatırınadır" 👇
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