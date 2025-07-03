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RTÜK'ten Sözcü TV ve Halk TV'ye 10 Gün Ekran Karartma Cezası

RTÜK'ten Sözcü TV ve Halk TV'ye 10 Gün Ekran Karartma Cezası

RTÜK
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 22:57

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, 3 Temmuz'da Tele 1 ve Sözcü TV'ye verilen program durdurma ve para cezalarını açıkladı. Kısa bir süre sonra, Sözcü TV ve Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildiği de öğrenildi. Söz konusu cezalar, geçtiğimiz aylarda verilmiş ancak yürütme durdurma kararı çıkmıştı. Peki, Sözcü TV ve Halk TV ekran karartma cezası ne zaman yürürlüğe girecek? Halk TV ve Sözcü TV neden ekran karartma cezası aldı? 

İşte, detaylar...

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Halk TV ve Sözcü TV, 10 gün boyunca ekran karartacak!

Halk TV ve Sözcü TV, 10 gün boyunca ekran karartacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, bugün Sözcü ve Tele 1'e verilen cezaları açıklamıştı. Kısa bir süre sonra, Sözcü TV ve Halk TV'ye geçtiğimiz aylarda verilen 10 gün ekran karartma cezasının, tebliğ edildiği de öğrenildi.

Sözcü TV Neden Ekran Karartma Cezası Aldı? Sözcü TV Neden Kapalı?

Sözcü TV Neden Ekran Karartma Cezası Aldı? Sözcü TV Neden Kapalı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 27 Mart tarihinde Sözcü TV'ye verilen 10 günlük 'ekran karartma' cezasının yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı!

RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından protestoların yayınlanmasını gerekçe göstererek, 27 Mart tarihinde Sözcü TV'ye 10 günlük bir ekran karartma cezası uygulamıştı.

Kararın ardından ise Ankara 25. İdare Mahkemesi, Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmesini durdurma kararı vermişti. Ancak Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararıyla durdurma kararı iptal edildi. 

Bu karar doğrultusunda, Sözcü TV'nin yayınları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibaren 10 gün boyunca durdurulacak.

Halk TV Neden Ekran Karartma Cezası Aldı? Halk TV Neden Kapalı?

Halk TV Neden Ekran Karartma Cezası Aldı? Halk TV Neden Kapalı?

Halk TV'ye ise ise RTÜK tarafından 'toplumu kin ve nefrete tahrik ettiği' gerekçesiyle 26 Haziran'da 10 gün ekran karartma cezası verilmişti. Ceza, Halk TV'ye tebliğ edildi. 

Bu kapsamda Halk TV de tıpkı Sözcü TV gibi 8 Temmuz Salı günü saat 00.00 itibarıyla 10 gün süreyle ekran karartacak. Öte yandan Halk TV'nin RTÜK tarafından verilen cezayı yargıya taşıyacağı da ifade ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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