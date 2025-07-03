RTÜK'ten Sözcü TV ve Halk TV'ye 10 Gün Ekran Karartma Cezası

Halk TV'ye ise ise RTÜK tarafından 'toplumu kin ve nefrete tahrik ettiği' gerekçesiyle 26 Haziran'da 10 gün ekran karartma cezası verilmişti. Ceza, Halk TV'ye tebliğ edildi.

Bu kapsamda Halk TV de tıpkı Sözcü TV gibi 8 Temmuz Salı günü saat 00.00 itibarıyla 10 gün süreyle ekran karartacak. Öte yandan Halk TV'nin RTÜK tarafından verilen cezayı yargıya taşıyacağı da ifade ediliyor.