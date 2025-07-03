RTÜK'ten Sözcü TV ve Halk TV'ye 10 Gün Ekran Karartma Cezası
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, 3 Temmuz'da Tele 1 ve Sözcü TV'ye verilen program durdurma ve para cezalarını açıkladı. Kısa bir süre sonra, Sözcü TV ve Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildiği de öğrenildi. Söz konusu cezalar, geçtiğimiz aylarda verilmiş ancak yürütme durdurma kararı çıkmıştı. Peki, Sözcü TV ve Halk TV ekran karartma cezası ne zaman yürürlüğe girecek? Halk TV ve Sözcü TV neden ekran karartma cezası aldı?
İşte, detaylar...
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Halk TV ve Sözcü TV, 10 gün boyunca ekran karartacak!
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Sözcü TV Neden Ekran Karartma Cezası Aldı? Sözcü TV Neden Kapalı?
Halk TV Neden Ekran Karartma Cezası Aldı? Halk TV Neden Kapalı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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