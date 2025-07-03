RTÜK, Sözcü TV'ye "Kutuplaşmayı Körüklüyor” Gerekçesiyle 5 Kez Program Durdurma Cezası Verdi!

İlhan Taşçı ayrıca CHP mitingi sebebiyle Tele 1'in idari para cezası aldığını şu sözlerle açıkladı:

'RTÜK, Evren Özalkuş ve Merdan Yanardağ’ın '4 Soru 4 Yanıt' isimli program akışı içerisinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane Mitinginin canlı verildiği sırada, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, üç tane gizli tanığı, iftiracıları var ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte Cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi, Recep Tayyip Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır' ifadeleri ve

'Cuntaya karşı boyun eğmeyeceğiz, Millet iradesine darbede 100. Gün, Cunta Başkanı Erdoğan' şeklindeki alt yazılar nedeniyle TELE 1 televizyonuna 'kişilik haklarını hedef alan, kutuplaştırıcı söylemlere yer verildiği' gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.