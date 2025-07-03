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RTÜK, Sözcü TV'ye "Kutuplaşmayı Körüklüyor” Gerekçesiyle 5 Kez Program Durdurma Cezası Verdi!

RTÜK, Sözcü TV'ye "Kutuplaşmayı Körüklüyor” Gerekçesiyle 5 Kez Program Durdurma Cezası Verdi!

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2025 - 16:11

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, geçtiğimiz günlerde RTÜK'ün yeni cezalarını açıklamıştı. Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin lisansının tehlikede olduğunu açıklayan İlhan Taşçı, Spotify ve Netflix'in de ceza aldığını açıklamıştı. 

İlhan Taşçı, RTÜK'ün Tele 1 ve Sözcü TV'ye yeni cezalar verdiğini açıkladı.

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RTÜK geçtiğimiz hafta Spotify, Netflix ile 3 kanala ceza vermişti.

RTÜK geçtiğimiz hafta Spotify, Netflix ile 3 kanala ceza vermişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre RTÜK Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verirken, Sözcü TV ile Tele 1'e idari para cezası vermişti.  Netflix'e de “Barda” isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü ve Spotify'a bazı şarkılarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle ceza verildiği bilgisi İlhan Taşçı'nın paylaşımında yer almıştı.

İlhan Taşçı, Özlem Gürses'in programında yer alan “Türkiye’de 200 yıllık bir aydınlanma ve aydınlanma karşıtlığı mücadelesi vardır” ifadeler sebebiyle 5 kez program durdurma cezası verildiğini açıkladı.

İlhan Taşçı, Özlem Gürses'in programında yer alan “Türkiye’de 200 yıllık bir aydınlanma ve aydınlanma karşıtlığı mücadelesi vardır” ifadeler sebebiyle 5 kez program durdurma cezası verildiğini açıkladı.

İlhan Taşçı ayrıca CHP mitingi sebebiyle Tele 1'in idari para cezası aldığını şu sözlerle açıkladı:

'RTÜK, Evren Özalkuş ve Merdan Yanardağ’ın '4 Soru 4 Yanıt' isimli program akışı içerisinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane Mitinginin canlı verildiği sırada, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, üç tane gizli tanığı, iftiracıları var ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte Cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi, Recep Tayyip Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır' ifadeleri ve

'Cuntaya karşı boyun eğmeyeceğiz, Millet iradesine darbede 100. Gün, Cunta Başkanı Erdoğan' şeklindeki alt yazılar nedeniyle TELE 1 televizyonuna 'kişilik haklarını hedef alan, kutuplaştırıcı söylemlere yer verildiği' gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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