RTÜK, Sözcü TV'ye "Kutuplaşmayı Körüklüyor” Gerekçesiyle 5 Kez Program Durdurma Cezası Verdi!
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RTÜK geçtiğimiz hafta Spotify, Netflix ile 3 kanala ceza vermişti.
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İlhan Taşçı, Özlem Gürses'in programında yer alan “Türkiye’de 200 yıllık bir aydınlanma ve aydınlanma karşıtlığı mücadelesi vardır” ifadeler sebebiyle 5 kez program durdurma cezası verildiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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