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Olay Gönderme: Leyla Oyuncuları Arasında Yaşanan Krizin Ardından Gonca Vuslateri "Ben Kargayım" Dedi!

Olay Gönderme: Leyla Oyuncuları Arasında Yaşanan Krizin Ardından Gonca Vuslateri "Ben Kargayım" Dedi!

Leyla Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2025 - 15:27

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve sezonun en çok sevilen yapımlarından biri olan Leyla dizisinde sezon içinde bir 'başrol' krizi yaşandığı iddia edilmişti. Gonca Vuslateri'nin Cemre Baysel'in başrol oluşuna gönderme yaptığı, Cemre Baysel'in ise Gonca Vuslateri'nin ön plana çıkmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Dizinin final kararı almasının ardından taraflar birbirini takipten çıktı. Partnerine destek veren Alperen Duymaz da Gonca Vuslateri'yi takip etmeyi bıraktı. Dizide Serap karakterine hayat veren Dilara Aksüyek ise Gonca Vuslateri'ne destek verdi.

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Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Leyla'da oyuncular arasında büyük bir kriz yaşandığı iddia edildi.

Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Leyla'da oyuncular arasında büyük bir kriz yaşandığı iddia edildi.

Sezon içinde Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri arasında başrol krizi yaşandığı söylenmişti. Gonca Vuslateri'nin göndermeli paylaşımının ardından gerilimin arttığı da iddialar arasındaydı. Hatta Serap karakterine hayat veren Dilara Aksüyek'in bir süre sonra dizinin resmi hesabını takipten çıkması ve ardından diziye veda etmesi de gündem olmuştu.

Dizinin final kararı almasının ardından Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel birbirlerini takipten çıktılar.

Dizinin final kararı almasının ardından Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel birbirlerini takipten çıktılar.

Ünlü oyuncular arasındaki gerilim diğer oyunculara da yansıdı. Cemre Baysel'in partneri Alperen Duymaz da Gonca Vuslateri'yi takipten çıktı. Dizinin Serap'ı Dilara Aksüyek ise Gonca Vuslateri'nin yanında olduğuna dair bir paylaşım yaptı.

Dilara Aksüyek, Victor E. Frankl'ın bir sözünü paylaşarak "Gonca'm" yazdı.

Dilara Aksüyek, Victor E. Frankl'ın bir sözünü paylaşarak "Gonca'm" yazdı.

'Anormal bir duruma gösterilen anormal tepki normal bir davranıştır.' sözünü kendi hesabında da paylaşan Gonca Vuslateri, 'Dilara'm güzelim' diye cevap verdi.

Gonca Vuslateri yaptığı başka bir paylaşımda kargaların 17 yıl boyunca kin tutabildiklerini yazdı.

Gonca Vuslateri yaptığı başka bir paylaşımda kargaların 17 yıl boyunca kin tutabildiklerini yazdı.

'Ben kargayım' diyen Vuslateri'nin bu paylaşımı Cemre Baysel'e bir gönderme olarak yorumlandı. Nasıl bir sorun yaşadıkları bilinmiyor ama ikili arasındaki gerilim giderek artıyor gibi görünüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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