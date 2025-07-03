Olay Gönderme: Leyla Oyuncuları Arasında Yaşanan Krizin Ardından Gonca Vuslateri "Ben Kargayım" Dedi!
NOW TV ekranlarında yayınlanan ve sezonun en çok sevilen yapımlarından biri olan Leyla dizisinde sezon içinde bir 'başrol' krizi yaşandığı iddia edilmişti. Gonca Vuslateri'nin Cemre Baysel'in başrol oluşuna gönderme yaptığı, Cemre Baysel'in ise Gonca Vuslateri'nin ön plana çıkmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti.
Dizinin final kararı almasının ardından taraflar birbirini takipten çıktı. Partnerine destek veren Alperen Duymaz da Gonca Vuslateri'yi takip etmeyi bıraktı. Dizide Serap karakterine hayat veren Dilara Aksüyek ise Gonca Vuslateri'ne destek verdi.
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Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Leyla'da oyuncular arasında büyük bir kriz yaşandığı iddia edildi.
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Dizinin final kararı almasının ardından Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel birbirlerini takipten çıktılar.
Dilara Aksüyek, Victor E. Frankl'ın bir sözünü paylaşarak "Gonca'm" yazdı.
Gonca Vuslateri yaptığı başka bir paylaşımda kargaların 17 yıl boyunca kin tutabildiklerini yazdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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