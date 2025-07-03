İddialar Doğru Çıktı: Survivor Almeda Baylan, Eşinden Boşanacağını Duyurdu!
Survivor 2025'in en iddialı yarışmacılarından Almeda Baylan'ın yarışmadan döndükten sonra eşi Ercan Baylan'la arasının açıldığı ve ayrı yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Almeda Baylan bu iddiaları sürekli reddetse de beklenen açıklama iki taraftan da geldi. Almeda Baylan ve eşi Ercan Baylan, Instagram hesabından boşanacaklarını duyururken Almeda, bu dönem yaşadıkları hakkında içini döktü.
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Survivor 2025'in en iddialı isimlerinden Almeda Baylan, finale doğru emin adımlarla ilerlerken hareketleri sebebiyle diskalifiye olmuştu.
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Almeda Baylan ve eşi Ercan Baylan, Instagram hesaplarından boşanacaklarını duyurdu.
Almeda Baylan, evliliği süresince zorluklar yaşadığını, "Bir gün ihaneti, psikolojik şiddeti yaşayınca anlayacaksınız" sözleriyle açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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