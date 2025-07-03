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İddialar Doğru Çıktı: Survivor Almeda Baylan, Eşinden Boşanacağını Duyurdu!

İddialar Doğru Çıktı: Survivor Almeda Baylan, Eşinden Boşanacağını Duyurdu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2025 - 10:50

Survivor 2025'in en iddialı yarışmacılarından Almeda Baylan'ın yarışmadan döndükten sonra eşi Ercan Baylan'la arasının açıldığı ve ayrı yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Almeda Baylan bu iddiaları sürekli reddetse de beklenen açıklama iki taraftan da geldi. Almeda Baylan ve eşi Ercan Baylan, Instagram hesabından boşanacaklarını duyururken Almeda, bu dönem yaşadıkları hakkında içini döktü.

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Survivor 2025'in en iddialı isimlerinden Almeda Baylan, finale doğru emin adımlarla ilerlerken hareketleri sebebiyle diskalifiye olmuştu.

Survivor 2025'in en iddialı isimlerinden Almeda Baylan, finale doğru emin adımlarla ilerlerken hareketleri sebebiyle diskalifiye olmuştu.

Survivor'da sık sık kural ihlali yapan Almeda, son olarak bir set çalışanını darp ettiği gerekçesiyle Survivor'daki hikayesinin sonuna gelmişti.

Almeda, Survivor'ın ardından sosyal medyayı daha sık kullanmaya başlamış ve eşi Ercan Baylan'la neredeyse hiç paylaşımda bulunmamıştı. Bu durumlar haliyle ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti. Almeda, ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanlasa da her iki taraftan da beklenen açıklama geldi.

Almeda Baylan ve eşi Ercan Baylan, Instagram hesaplarından boşanacaklarını duyurdu.

Almeda Baylan ve eşi Ercan Baylan, Instagram hesaplarından boşanacaklarını duyurdu.

Söz konusu paylaşım sosyal medyanın gündemine düşerken Almeda'dan içini döktüğü uzun açıklamalar da geldi.

Almeda Baylan, evliliği süresince zorluklar yaşadığını, "Bir gün ihaneti, psikolojik şiddeti yaşayınca anlayacaksınız" sözleriyle açıkladı.

Almeda Baylan, evliliği süresince zorluklar yaşadığını, "Bir gün ihaneti, psikolojik şiddeti yaşayınca anlayacaksınız" sözleriyle açıkladı.

Almeda'nın bu sözleri 'Ayrılığın sebebi ihanet mi?' sorusunu akıllara getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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