Her Şey Yazım Hatasıyla mı Başladı? Google İsmi Nereden Geliyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İnternette bir şey ararken en sık kullandığımız kelimelerden biri olan Google, aslında düşündüğümüzden çok daha ilginç bir hikâyeye sahip. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin adı, matematikte 1'in arkasına 100 sıfır eklenmesiyle oluşan devasa bir sayıya dayanıyor. Üstelik Google isminin ortaya çıkışında bir yazım hatasının da rol oynadığı anlatılıyor. Peki Google'ın ilk adı neydi, bu isim nasıl seçildi ve ne anlama geliyor?
Google ismi matematikteki devasa bir sayıdan geliyor
Google'ın ilk adı BackRub'dı
Google ismi bir yazım hatasıyla mı ortaya çıktı?
Google ne zaman şirket oldu?
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