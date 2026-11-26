Google isminin kökeni, matematikte kullanılan “googol” kelimesine dayanıyor. Googol, 1 rakamının arkasına 100 sıfır eklenmesiyle oluşan sayıyı ifade ediyor. Yani 10 üzeri 100 olarak yazılan bu sayı, hayal etmesi bile oldukça zor bir büyüklüğe sahip.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, internet üzerindeki çok büyük miktardaki bilgiyi düzenleyebilecek bir arama motoru geliştirmek istiyordu. Bu nedenle seçtikleri ismin de sınırsız gibi görünen bilgi dünyasını çağrıştırmasını istediler.

Google'ın kendi tarihçesinde de ismin, googol kelimesinin farklı bir yazımı olduğu ve şirketin dünyadaki bilgiyi düzenleme hedefini yansıttığı belirtiliyor.