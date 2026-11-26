Uzmanlar Açıkladı, Bilim İnsanları Uyarladı: Kedilerin Pati Yastıkçıkları Ne İşe Yarıyor?
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Kedi severlerin 'toe beans' diye sevgiyle andığı pati yastıkçıkları, yumuşacık görünümüyle sosyal medyada sayısız videonun yıldızı olsa da asıl görevleri sevimlilikten çok daha fazlası. Washington Üniversitesi'nden (St. Louis) evrimsel biyolog Jonathan Losos'a göre bu minik yastıklar yaklaşık 50 milyon yıl önce, etoburların ortaya çıktığı dönemde evrimleşti ve bugün hâlâ aynı amaca hizmet ediyor. Üstelik bilim insanları kedi patilerinin yapısını o kadar beğendi ki paraşütçüler için ayakkabı tabanı geliştirirken bile ondan yararlandı.
Kaynak: Live Science
Kedi patisindeki yastıkçıkların kökeni etoburların ortaya çıktığı 50 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor.
Kedi patisindeki yağ dokusu düşme anında şok emici gibi çalışıp yaralanma riskini azaltıyor.
Kedi patisi sıcaklık ve doku farkını algılıyor, kedi çok stresliyken yastıkçıklardan ter de gelebiliyor.
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