Tıpkı insan parmak uçları gibi çok hassas olan bu bölge, kedilerin küçük sıcaklık farklarını ve farklı dokuları algılamasını sağlıyor; bunu sertifikalı hayvan davranış danışmanı ve evcil hayvan bakımı yazarı Amy Shojai, Live Science'a e-posta yoluyla anlattı. Yastıkçıklar kedinin vücudunda ter bezlerinin bulunduğu nadir yerlerden biri olduğu için çok stresli bir kedi nemli pati izleri bırakabiliyor; bu ter vücut ısısının düzenlenmesine bir miktar yardımcı olsa da kediler serinlemek için asıl olarak kendilerini yalamaya güveniyor. Yastıkçıkların pembeden siyaha ve kahverengiye uzanan renkleri de çoğunlukla tüy rengini yansıtıyor; Shojai'ye göre koyu tüylü kedilerde siyah ya da kahverengi, açık tüylülerde pembe yastıkçıklar görülürken çok renkli kedilerde yastıkçıklar da çok renkli olabiliyor. Kedi sahiplerine yastıkçıklarda renk değişimi, şişlik ya da aşırı kuruluk fark ettiklerinde veterinere gitmeleri öneriliyor.