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Kedilerin Karton Kutulara Olan Düşkünlüğünün Nedeni Bakın Neymiş

Kedilerin Karton Kutulara Olan Düşkünlüğünün Nedeni Bakın Neymiş

Kedi
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 16:28
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Pahalı bir kedi yatağı alırsınız, kedi ise yatağın geldiği karton kutuya kıvrılır. Bu tercihin ardında hem güvenlik hem de sıcaklık arayışı var.

İşte detaylar...

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Kapalı bir alan, kediye hem pusu kurma hem de saklanma imkânı veriyor.

Kapalı bir alan, kediye hem pusu kurma hem de saklanma imkânı veriyor.

Kediler pusuya yatarak avlanan hayvanlar; kutu, avı beklemek ve gerektiğinde geri çekilmek için iyi bir yer sunuyor. Stresli bir durumla karşılaşan kedilerin neredeyse hepsinin ilk tepkisi de geri çekilip saklanmak oluyor.

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nden etolog Claudia Vinke, bir barınağa yeni gelen kedilerin bir kısmına saklanma kutusu verdi, diğerlerine vermedi. Kutusu olan kediler ilk günlerde çok daha az stres gösterdi, yeni ortama daha hızlı alıştı ve insanlarla daha fazla ilgilendi.

Karton iyi bir yalıtkan, küçük bir kutu da kedinin vücut ısısını korumasına yardım ediyor.

Karton iyi bir yalıtkan, küçük bir kutu da kedinin vücut ısısını korumasına yardım ediyor.

Evcil kedilerin ısınmak ya da serinlemek için ek enerji harcamadan rahat ettiği sıcaklık aralığı yaklaşık 30 ile 36 derece. Bu, insanların rahat ettiği aralıktan epey yüksek.

Oluklu karton iyi bir ısı yalıtkanı. Dar bir kutu da kediyi top gibi kıvrılmaya zorluyor, bu da vücut ısısını korumasını kolaylaştırıyor.

Bazı kediler yere konan kare şekillerin içine bile oturuyor.

Bazı kediler yere konan kare şekillerin içine bile oturuyor.

2021'de yayımlanan bir çalışmada kedi sahipleri, kâğıda basılı şekilleri yere koyup kedilerini altı gün boyunca gözlemledi. Şekillerden biri gerçek bir kareydi, biri ise kenarları aslında çizilmemiş ama göze kare gibi görünen bir yanılsamaydı. Çalışma 500'den fazla kedi sahibine ulaştı ama denemeleri yalnızca 30 kedi tamamladı; bunların 9'u en az bir şeklin içine oturdu.

Kediler yanılsamalı kareyi gerçek kare kadar sık seçti. Araştırmacılar bunun, kedilerin hayali kenarları da gerçekmiş gibi algılıyor olabileceğini gösterdiğini, ancak sonucun kontrollü ortamda tekrarlanması gerektiğini belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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