Kedilerin Karton Kutulara Olan Düşkünlüğünün Nedeni Bakın Neymiş
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Kapalı bir alan, kediye hem pusu kurma hem de saklanma imkânı veriyor.
Karton iyi bir yalıtkan, küçük bir kutu da kedinin vücut ısısını korumasına yardım ediyor.
Bazı kediler yere konan kare şekillerin içine bile oturuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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