Kedilerin Karton Kutulara Olan Düşkünlüğünün Nedeni Bakın Neymiş

Kediler pusuya yatarak avlanan hayvanlar; kutu, avı beklemek ve gerektiğinde geri çekilmek için iyi bir yer sunuyor. Stresli bir durumla karşılaşan kedilerin neredeyse hepsinin ilk tepkisi de geri çekilip saklanmak oluyor.

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nden etolog Claudia Vinke, bir barınağa yeni gelen kedilerin bir kısmına saklanma kutusu verdi, diğerlerine vermedi. Kutusu olan kediler ilk günlerde çok daha az stres gösterdi, yeni ortama daha hızlı alıştı ve insanlarla daha fazla ilgilendi.