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Kediler Neden Saç Tokalarına Deli Olur?

Kediler Neden Saç Tokalarına Deli Olur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 16:05
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Pahalı oyuncaklarını görmezden gelen bir kedi, yerde bulduğu basit bir saç tokasının peşinden dakikalarca koşabilir. Tokayı patileriyle fırlatır, ağzında taşır ve ulaşamayacağı bir yere kaçınca çıkarmak için uğraşır. Bu ilginin arkasında tokaların küçük avları andıran hareketleri ve kedilerin avlanma içgüdüsü bulunuyor.

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Ani hareketleri küçük bir avı andırıyor

Ani hareketleri küçük bir avı andırıyor

Kedilerin oyun sırasında sergiledikleri takip etme, pusuya yatma, üzerine atlama, ısırma ve taşıma davranışları avlanma hareketleriyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Lastik tokalar da patinin tek dokunuşuyla hızla kayıyor, zıplıyor ve beklenmedik yönlere savruluyor. Bu kontrol edilmesi zor hareketler, kedinin karşısında kaçmaya çalışan küçük bir böcek veya fare varmış gibi tepki vermesine neden olabiliyor.

Araştırmalara göre, yetişkin kediler gerçek avlara benzeyen ve hareket eden oyuncaklarla daha yoğun ve uzun süre oynuyor. Saç tokasının her darbede farklı bir yöne gitmesi de kedinin dikkatini canlı tutarak tekrar tekrar peşinden koşmasını sağlıyor.

Küçük yapıları yakalayıp taşımayı kolaylaştırıyor

Küçük yapıları yakalayıp taşımayı kolaylaştırıyor

Saç tokaları kedilerin patileriyle hareket ettirebileceği, dişleriyle kavrayabileceği ve ağızlarında taşıyabileceği kadar küçük. Lastiğin esnek dokusu ısırıldığında direnç gösterdiği için oyuncak canlıymış hissi yaratabiliyor. Tırnakların tokaya kolayca takılması da kedinin onu havaya fırlatmasına ve kendi oyununu başlatmasına yardımcı oluyor.

Kediler genellikle patileriyle kolayca hareket ettirebildikleri ve ağızlarında taşıyabildikleri küçük nesneleri tercih ediyor. Tokanın üzerinde sahibinin saçından ve elinden kalan kokuların bulunması da merakı artırabilir. Ancak bu tutkunun temelinde nesnenin boyutu, dokusu ve avı andıran hareketleri yer alıyor.

Saç tokası güvenli bir kedi oyuncağı değil

Saç tokası güvenli bir kedi oyuncağı değil

Kedinin tokayla eğlenmesi masum görünse de küçük ve esnek yapısı kolayca yutulmasına neden olabilir. Yutulan toka midede kalabilir veya bağırsaklara ilerleyerek tıkanıklığa yol açabilir. Kusma, iştahsızlık, halsizlik, karın ağrısı, dışkılama güçlüğü ve davranış değişikliği yabancı cisim yutulmasının belirtileri arasında bulunuyor. Böyle bir durumda belirtilerin kendiliğinden geçmesini beklemeden veteriner hekime başvurulması gerekiyor.

Saç tokaları kapalı bir kutuda tutulmalı ve kedinin oynaması için yutamayacağı büyüklükte dayanıklı toplar, oyuncak fareler veya gözetim altında kullanılan olta oyuncakları tercih edilmeli. Böylece tokaların cazip hareketleri güvenli oyuncaklarla taklit edilebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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