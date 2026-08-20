Kediler Neden Saç Tokalarına Deli Olur?
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Pahalı oyuncaklarını görmezden gelen bir kedi, yerde bulduğu basit bir saç tokasının peşinden dakikalarca koşabilir. Tokayı patileriyle fırlatır, ağzında taşır ve ulaşamayacağı bir yere kaçınca çıkarmak için uğraşır. Bu ilginin arkasında tokaların küçük avları andıran hareketleri ve kedilerin avlanma içgüdüsü bulunuyor.
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Ani hareketleri küçük bir avı andırıyor
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Küçük yapıları yakalayıp taşımayı kolaylaştırıyor
Saç tokası güvenli bir kedi oyuncağı değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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