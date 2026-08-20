Kediler Neden Saç Tokalarına Deli Olur?

Kedilerin oyun sırasında sergiledikleri takip etme, pusuya yatma, üzerine atlama, ısırma ve taşıma davranışları avlanma hareketleriyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Lastik tokalar da patinin tek dokunuşuyla hızla kayıyor, zıplıyor ve beklenmedik yönlere savruluyor. Bu kontrol edilmesi zor hareketler, kedinin karşısında kaçmaya çalışan küçük bir böcek veya fare varmış gibi tepki vermesine neden olabiliyor.

Araştırmalara göre, yetişkin kediler gerçek avlara benzeyen ve hareket eden oyuncaklarla daha yoğun ve uzun süre oynuyor. Saç tokasının her darbede farklı bir yöne gitmesi de kedinin dikkatini canlı tutarak tekrar tekrar peşinden koşmasını sağlıyor.