Erkeklerin Yaşayamadığı Köyü Kadınlar Kendi Elleriyle Kurdu
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Kenya’nın kuzeyindeki Umoja köyü, dışarıdan bakıldığında bölgedeki diğer yerleşimlerden farklı görünmüyor. Ancak dikenli dallarla çevrili köyde yetişkin erkeklerin yerleşik olarak yaşamasına izin verilmiyor. Şiddetten ve zorla evlilikten kaçan kadınların kurduğu topluluk, yaklaşık 35 yıldır kendi gelirini elde ediyor ve bütün kararlarını birlikte alıyor.
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Şiddetten kaçan kadınlar kendi köylerini kurdu
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Erkekler köyde yerleşik olarak yaşayamıyor
Boncuk işçiliği ve turizmle geçimlerini sağlıyorlar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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