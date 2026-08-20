Erkeklerin Yaşayamadığı Köyü Kadınlar Kendi Elleriyle Kurdu

Umoja genellikle “erkeklerin girmesinin yasak olduğu köy” olarak tanıtılsa da yabancı kaynaklardaki bilgiler daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. Köyün temel kuralı, yetişkin erkeklerin burada yerleşik olarak yaşayamaması. Erkek ziyaretçiler köye girebiliyor ancak kalıcı olarak yerleşmelerine ve geceyi burada geçirmelerine izin verilmiyor.

Kadınlar köyün yönetimine ilişkin kararları birlikte alıyor. Rebecca Lolosoli topluluğun kurucusu ve lideri olsa da sakinler önemli meseleleri “konuşma ağacı” adı verilen ortak alanda görüşüyor. Köyün kadınlara kapalı bir yaşam dayatmadığı, sakinlerin dışarıdaki insanlarla ilişki kurmayı kendi tercihleri doğrultusunda sürdürdüğü belirtiliyor. Bu nedenle Umoja’nın temel amacı erkekleri bütünüyle hayattan çıkarmak değil, kadınların şiddet ve baskı olmadan yaşayabileceği güvenli bir alan oluşturmak.