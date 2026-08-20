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Erkeklerin Yaşayamadığı Köyü Kadınlar Kendi Elleriyle Kurdu

Erkeklerin Yaşayamadığı Köyü Kadınlar Kendi Elleriyle Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 15:39
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Kenya’nın kuzeyindeki Umoja köyü, dışarıdan bakıldığında bölgedeki diğer yerleşimlerden farklı görünmüyor. Ancak dikenli dallarla çevrili köyde yetişkin erkeklerin yerleşik olarak yaşamasına izin verilmiyor. Şiddetten ve zorla evlilikten kaçan kadınların kurduğu topluluk, yaklaşık 35 yıldır kendi gelirini elde ediyor ve bütün kararlarını birlikte alıyor.

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Şiddetten kaçan kadınlar kendi köylerini kurdu

Şiddetten kaçan kadınlar kendi köylerini kurdu

Svahili dilinde “birlik” anlamına gelen Umoja, 1990’ların başında Rebecca Lolosoli öncülüğündeki kadınlar tarafından kuruldu. Köyün ilk sakinleri arasında cinsel saldırıya uğradıktan sonra aileleri tarafından dışlananlar ile aile içi şiddet, çocuk yaşta evlilik ve kadın sünnetinden kaçanlar bulunuyordu.

Lolosoli de kadın haklarını savunduğu için bir grup erkeğin saldırısına uğramıştı. Hastanede tedavi gördüğü sırada kadınların güvende yaşayabileceği bağımsız bir yerleşim kurmaya karar verdi. Başlangıçta 15 kadınla yola çıkan topluluk, zamanla benzer şiddet ve baskılardan kaçan kadınların sığınağına dönüştü. Köy, kadınlara yalnızca barınacak bir yer değil; çocuklarını büyütebilecekleri ve kendi gelirlerini yönetebilecekleri yeni bir hayat sundu.

Erkekler köyde yerleşik olarak yaşayamıyor

Erkekler köyde yerleşik olarak yaşayamıyor

Umoja genellikle “erkeklerin girmesinin yasak olduğu köy” olarak tanıtılsa da yabancı kaynaklardaki bilgiler daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. Köyün temel kuralı, yetişkin erkeklerin burada yerleşik olarak yaşayamaması. Erkek ziyaretçiler köye girebiliyor ancak kalıcı olarak yerleşmelerine ve geceyi burada geçirmelerine izin verilmiyor.

Kadınlar köyün yönetimine ilişkin kararları birlikte alıyor. Rebecca Lolosoli topluluğun kurucusu ve lideri olsa da sakinler önemli meseleleri “konuşma ağacı” adı verilen ortak alanda görüşüyor. Köyün kadınlara kapalı bir yaşam dayatmadığı, sakinlerin dışarıdaki insanlarla ilişki kurmayı kendi tercihleri doğrultusunda sürdürdüğü belirtiliyor. Bu nedenle Umoja’nın temel amacı erkekleri bütünüyle hayattan çıkarmak değil, kadınların şiddet ve baskı olmadan yaşayabileceği güvenli bir alan oluşturmak.

Boncuk işçiliği ve turizmle geçimlerini sağlıyorlar

Boncuk işçiliği ve turizmle geçimlerini sağlıyorlar

Umoja sakinleri, geleneksel Samburu boncuklarından hazırladıkları takıları ve el işi ürünleri bölgeyi ziyaret eden turistlere satarak gelir elde ediyor. Kadınlar ayrıca yakındaki Samburu Ulusal Koruma Alanı’na gelen ziyaretçiler için bir kültür merkezi ve kamp alanı işletiyor. Bal üretimi de topluluğun diğer geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Elde edilen gelir yiyecek, giyecek, barınma ve çocukların eğitim giderleri için kullanılıyor. Köyde kurulan okul yalnızca Umoja’daki çocuklara değil, çevrede yaşayan ailelerin çocuklarına da eğitim sağlıyor. Kadınlar ayrıca komşu yerleşimleri ziyaret ederek çocuk yaşta evlilik, kadın sünneti ve mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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