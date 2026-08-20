Psikolojiye Göre Markette En Arkadaki Ürünü Alanların 3 Ortak Özelliği
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı insanlar markette raftaki ilk paketi almak yerine elini mümkün olduğunca arkaya uzatmadan alışverişini tamamlamıyor. Bu küçük alışkanlık tek başına kişilik analizi yapmaya yetmese de tüketici psikolojisi araştırmaları davranışın hijyen hassasiyeti, risk algısı ve seçim tarzıyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başkalarının dokunduğu ürünlere karşı daha hassaslar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Risk almaktansa daha güvenli seçeneğe yöneliyorlar
Yeterince iyi olanla yetinmeyip en iyisini arıyorlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın