Psikolojiye Göre Markette En Arkadaki Ürünü Alanların 3 Ortak Özelliği

Raftaki ön ürünler, müşterilerin ilk gördüğü ve incelemek için daha sık eline aldığı seçeneklerdir. En arkadaki ürünü tercih edenler ise ambalajı başkaları tarafından daha az ellenmiş, dolayısıyla daha temiz ve güvenli kabul edebilir. Pakette görünür bir hasar bulunmasa bile ürünün daha önce açılmış, sıkılmış veya yere düşürülmüş olabileceği düşüncesi seçimlerini etkileyebilir.

Journal of Marketing’de yayımlanan bir araştırmada, tüketicilerin başka müşteriler tarafından dokunulduğunu düşündükleri ürünleri daha olumsuz değerlendirdiği görüldü. Araştırmacılar bu tepkiyi “tüketici kontaminasyonu” olarak adlandırıyor. Bu nedenle rafın arkasına uzanmak her zaman yoğun bir mikrop korkusunu göstermese de kişinin temizlik, ambalaj bütünlüğü ve başkalarının temasına karşı daha hassas olduğuna işaret edebilir.